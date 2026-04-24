【経済ニュースの核心】

「インフレ加速」が高支持率に浮かれる高市政権のアキレス腱に…物価高もう一段の7月に危機到来

国際通貨基金（IMF）は4月14日、2026年の世界経済が3.1％成長になるとの予測を公表した。前回（1月時点）から0.2ポイントの下方修正である。

27年も3.2％と低成長の公算である。IMFは原油高が続けば、成長率は世界不況の目安とされる2.0％まで鈍るとも警告した。

トランプ米大統領は4月16日、ネバダ州ラスベガスで行われたイベントで支持者らに向かい、「私の最初の任期中、わが国史上最高の経済を築き上げた。そして今、さらに成長させている。イランというラブリーな国、ラブリーな場所への“ちょっとした気晴らし”にもかかわらずだ」と述べた。原油高は「ちょっとした気晴らし」により惹起した。

株式投資において、株価に先高観があれば、手持ち保有株を売却せず、高値での利益確定売りが基本。また資本主義経済では、原材料価格の高騰により、小売価格に先高観があれば、流通業者は売り惜しみ、在庫を積み上げ、将来の高値で売却、より大きな売却益を得るのは、当たり前の経済原則である。

4月5日、サウジアラビアはアジアの顧客向けに出荷する5月積みの主要原油グレードについて、中東産原油の指標価格に対するプレミアム（上乗せ価格）を過去最高水準に引き上げた。指標価格に対するプレミアムとしては過去最も高い。

米ニュージャージー州のニュージャージー・トランジット鉄道は4月17日、26年サッカーW杯北中米大会に関連し、試合がある日のニュージャージー州のメットライフ・スタジアム〜ニューヨーク・マンハッタン中心部のペンシルベニア駅間の往復運賃を通常の約12倍にあたる150ドルに引き上げると発表した。通常の運賃は12.9ドル。メットライフ・スタジアムでは決勝戦を含む8試合が行われ、各試合約4万枚を販売する計画という。需要と供給のアンバランスである。

1973年に起きた第1次オイルショックで当時の政府は「石油節約運動」として、日曜日のドライブ自粛、高速道路での低速運転、深夜のテレビ放送自粛などを呼び掛けた。節電・節約の要請で、夜間の外出抑制などを呼びかければ、個人消費が萎縮、コロナ禍のように景気が減速するのは確実だろう。

気象庁の4〜8月の全国天気予報では、暖かい空気に覆われやすいため、気温は全国的に高いという。電気代は、政府の補助金終了に伴い4月使用分から大幅に値上がりし、高止まりする見通しである。標準的な家庭では月数百円から1000円以上の負担増となるようで、健康維持の高齢者はエアコンの負担増となろう。

ホルムズ海峡が正常化しても原油高止まりにより、「ちょっとした気晴らし」も無理な年金生活者などは、初夏の隘路を抜け出せるだろうか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）