スーパーのレジ列に「いつも割り込んでくる」高齢女性を撃退した“皮肉たっぷりの一言”。「あれ以来、見かけてないですね」

スーパーのレジ列に「いつも割り込んでくる」高齢女性を撃退した“皮肉たっぷりの一言”。「あれ以来、見かけてないですね」