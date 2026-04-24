100均で何故300円で売ってるかが不思議！「他所では千円くらいしたのに」高見えインテリア
グリーンのある暮らし、憧れますよね。でも、忙しくて本物の植物をお世話する自信がない…そんな方におすすめしたいのが、ダイソーのインテリア売り場で売っているフェイクグリーン。しっかりとしたサイズ感にもかかわらず、330円（税込）で購入できるんです！さっそくチェックしていきましょう♪
商品名：グリーンポット（1）
商品情報
商品名：グリーンポット（1）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480822082
これが300円？！ダイソーで見つけたパキラ風のグリーンポット
ダイソーのインテリア売り場でとんでもないアイテムを発見！憧れはあったもののお世話をできる自信がなくあきらめていた、パキラ風のフェイクグリーンです。
高さもボリュームもしっかりしていて存在感ばっちり。このサイズのフェイクグリーンを探すと、1,000円以上することもめずらしくないので、330円（税込）とお安いのもうれしいですね！
葉っぱのクオリティも高く、意外とチープさはありません。
フェイクなのでもちろんお世話は不要。お手入れも軽く表面のホコリをふき取るだけなので、忙しい日々の中でもササッと管理できちゃいます。
土はちょっぴり残念…それでも欲しくなるフェイクグリーン
『グリーンポット（1）』の唯一の残念ポイントといえば、土の部分がプラスチック製でチープという点。遠目で見ればわかりませんが、近くで見ると作り物感があります。
気になる場合は、小石などを購入して隠すのがおすすめですよ。
ただお手入れのしやすさは、そのままの状態が一番。葉と同じで、土の部分もサッと拭き取るだけでお手入れができますよ！
今回はダイソーで購入した『グリーンポット（1）』をご紹介しました。本物の植物は枯らしてしまいそうだけど、高いフェイクグリーンはちょっと…という方に、おすすめな商品。
植木鉢がシンプルなホワイトなので、どんなインテリアにも合わせやすく、お部屋の中に明るさとさわやかさをもたらしてくれます。クオリティの高い商品なので、気になる方はぜひ実際に手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。