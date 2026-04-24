バイエルン守護神「本当に40歳？」衝撃のスーパーセーブにファン驚愕「クレイジーだ」「思わず声出た」
現地４月22日に開催されたDFBポカールで、伊藤洋輝が所属するバイエルンはレバークーゼンと対戦。２−０で勝利し、決勝進出を決めた。
この一戦でクリーンシートに大きく貢献したのが、40歳の元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーだ。
１−０で迎えた52分、相手のネイサン・テラにペナルティエリア内から強烈な一撃を見舞われるも、身体を目一杯伸ばし、右手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。
試合翌日にクラブの公式Xが「ただただ最高」と綴り、このシーンを公開すると、以下のような声があがった。
「信じられないセーブ」
「これを止められるGKは世界でもほんの一握り」
「本当に40歳？」
「まさに史上最高のGK」
「クレイジーだ」
「今季最高のセーブの１つだ！」
「思わず声出た」
「宇宙人だろ」
ノイアーの奮闘もあり、５月23日に行なわれるファイナルへ駒を進めたバイエルン。対戦相手は、準決勝で鈴木唯人を擁するフライブルクを下したシュツットガルトだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それを止めるのか！ 40歳ノイアーの超人的なセーブ
この一戦でクリーンシートに大きく貢献したのが、40歳の元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーだ。
１−０で迎えた52分、相手のネイサン・テラにペナルティエリア内から強烈な一撃を見舞われるも、身体を目一杯伸ばし、右手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。
「信じられないセーブ」
「これを止められるGKは世界でもほんの一握り」
「本当に40歳？」
「まさに史上最高のGK」
「クレイジーだ」
「今季最高のセーブの１つだ！」
「思わず声出た」
「宇宙人だろ」
ノイアーの奮闘もあり、５月23日に行なわれるファイナルへ駒を進めたバイエルン。対戦相手は、準決勝で鈴木唯人を擁するフライブルクを下したシュツットガルトだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それを止めるのか！ 40歳ノイアーの超人的なセーブ