「凄いな」「わかりやすい」鹿島が5800万円で首位！ 神戸＆FC東京が追走…J１百年構想リーグの“獲得賞金ランキング”にファン注目「１番のモチベーションアップ動画」
DAZNが４月23日、公式Xを更新し、J１百年構想リーグの各クラブにおける“獲得賞金ランキング”を発表。第11節終了時点での金額とともに、開幕節からの推移がひと目で分かる動画が公開され、ファンの注目を集めている。
同リーグでは勝点１ごとに200万円が支給され、90分勝利なら600万円、PK戦勝利で400万円、PK戦敗戦でも200万円を獲得できる仕組みだ。さらにプレーオフラウンドでは、１位に１億5000万円とアジア・チャンピオンズリーグエリート出場権、２位に6000万円、３位に3000万円が与えられるなど、成績がダイレクトに収益へと結びつく構造となっている。
22日終了時点のランキングでは、鹿島アントラーズが5800万円でトップに立ち、ヴィッセル神戸が5000万円で２位、FC東京が4600万円で３位と続いた。優勝争いと同時に“賞金レース”もヒートアップしている。
この動画に対し、SNS上ではファンから「鹿島凄いな」「わかりやすい」「J１は夢がある」「アビスパの上がり方スゴない!?」「ほぼ順位表みたいなもの？」「これ１番のモチベーションアップ動画」などの声が上がった。
リーグ戦は残り７節。終盤戦へ向け、熾烈な戦いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕節からの推移がひと目で分かる！ J１百年構想リーグ“賞金ランキング”！
同リーグでは勝点１ごとに200万円が支給され、90分勝利なら600万円、PK戦勝利で400万円、PK戦敗戦でも200万円を獲得できる仕組みだ。さらにプレーオフラウンドでは、１位に１億5000万円とアジア・チャンピオンズリーグエリート出場権、２位に6000万円、３位に3000万円が与えられるなど、成績がダイレクトに収益へと結びつく構造となっている。
この動画に対し、SNS上ではファンから「鹿島凄いな」「わかりやすい」「J１は夢がある」「アビスパの上がり方スゴない!?」「ほぼ順位表みたいなもの？」「これ１番のモチベーションアップ動画」などの声が上がった。
リーグ戦は残り７節。終盤戦へ向け、熾烈な戦いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕節からの推移がひと目で分かる！ J１百年構想リーグ“賞金ランキング”！