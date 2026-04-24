年金で支払ったお金はいくら戻る？何歳まで生きれば元が取れるのか知りたいです。

年金で支払った金額はいくらになるのか

まずは、生涯で支払う年金保険料の総額を見てみましょう。国民年金の場合、保険料は年度ごとに多少変わりますが、月額およそ1万6000円です。これを20歳から60歳までの40年間支払うと、単純計算では約800万円になります。

一方、会社員が加入する厚生年金は、収入に応じて保険料が決まります。会社と折半で負担しているため、実際には給与明細に記載されている約2倍の保険料が拠出されています。そのため、生涯で見ると数千万円規模になるケースも珍しくありません。

このように、年金は長期間にわたって支払うため、合計金額は大きくなります。そのため「本当に元が取れるのか」と不安に感じる人が多いのです。ただし、年金は単なる貯金ではなく、保険としての役割も持っている点を理解することが重要です。



何歳まで生きれば元が取れるのかの目安

次に、実際に何歳まで生きれば元が取れるのかを考えてみましょう。国民年金の場合、満額受給できる人の年金額は年約80万円前後です。仮に総支払額が800万円とすると、約10年で元が取れる計算になります。

つまり、65歳から受給を開始した場合、おおよそ75歳前後まで生きれば、支払った分に相当する額を受け取れることになります。現在の日本人の平均寿命は男性で約81歳、女性で約87歳です。そのため、平均寿命まで生きた場合、支払額以上を受け取れるケースが多いと考えられます。

厚生年金の場合は受給額が増えるため、より早い段階で元が取れるケースもあります。収入が高いほど保険料も多くなりますが、その分受け取る年金額も増えるため、長生きするほど有利になる仕組みです。



年金は「元を取る」だけで考えると損をする理由

年金を単純に「払った分を取り戻せるか」という視点だけで考えると、本来の価値を見落としてしまいます。なぜなら、公的年金には老後の生活保障だけでなく、障害年金や遺族年金といった保障機能があるからです。

たとえば、病気やけがで働けなくなった場合、一定の条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。これは支払った保険料を上回る給付を受けるケースもある制度です。また、万が一亡くなった場合には、遺族に年金が支払われる仕組みもあります。

もし年金に加入していないと、こうした保障を受けることができません。その結果、家族の生活が不安定になるリスクがあります。単に「損か得か」ではなく、「万が一に備える仕組み」として捉えることが大切です。



年金の元を取るために考えておきたいポイントまとめ

年金は多くの人にとって、75歳前後まで生きれば元が取れる仕組みになっています。ただし、実際には平均寿命が延びているため、長生きするほど受給額は増え、有利になる傾向があります。

また、年金は老後の収入源であると同時に、障害や死亡といったリスクにも備える制度です。そのため、「元が取れるかどうか」だけで判断するのは適切とはいえません。将来の安心を支える基盤として考えることが重要です。

今後の生活設計を考える際には、年金だけに頼るのではなく、貯蓄や資産運用も組み合わせることが大切です。制度の特徴を理解したうえで、自分に合った備えを進めていくことで、より安心できる老後を目指すことができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー