カブス・鈴木誠也外野手（３１）の大逆襲が始まった。２３日（日本時間２４日）に本拠地シカゴで行われたフィリーズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、３試合連続本塁打となる３号ソロを含む３安打１打点をマークした。

打った瞬間だった。同点の８回先頭で迎えた第５打席だ。１ボールから投じられた９５・１マイル（約１５３キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。ほぼど真ん中にきた絶好球を逃さず、振り抜いた打球は熱狂する左翼席のスタンドに消えた。ダイヤモンドを一周する鈴木も気合十分の表情でおたけびを上げた。

ＷＢＣの準々決勝で二盗を試みた際に右ヒザを負傷。開幕も出遅れを余儀なくされたが、今季初の３安打で打率３割１分９厘に上昇した。チームは直後に同点に追いつかれながらも無死二塁から始まる延長戦に入り、１０回の先頭打者だった鈴木は申告敬遠で歩かされ、一死満塁となってからスワンソンの右前適時打で８―７のサヨナラ勝ちを飾った。

日本勢ではホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、前日２２日（同２３日）まで日本選手最長記録に並ぶ５試合連続アーチで１０号に到達した。メジャー５年目の鈴木も黙ってはいない。