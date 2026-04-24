「レッドソックス−ヤンキース」（２３日、ボストン）

吉田正尚が所属するレッドソックスのトッププロスペクト１位のペイトン・トーリ投手が今季初登板初先発で、ア・リーグ東地区首位のヤンキース打線に快投を見せた。６回３安打１失点でキャリアハイの１１三振。メジャー初勝利の権利を得て降板した。

２０２４年ドラフトでレッドソックスから２巡目（全体５０位）で指名を受けた左腕。昨季は７試合で０勝１敗、防御率６・０６ながら奪三振率１０・４７を記録していた。襟足を伸ばし、ヒゲをたくわえた貫禄ある風貌ながら、まだ２３歳。１９８センチの長身から１６０キロに迫る直球中心に攻めまくった。

初回先頭のロサリオを１５７キロ直球で空振り三振に仕留めると、奪三振ショーが始まった。ジャッジは１６０キロの直球の後、１３５キロのカーブで空振り三振。続くライスも１５８キロ直球で３者連続空振り三振の立ち上がりを見せた。

二回も４番・スタントンを見逃し三振に仕留めるなど、初回先頭から５者連続を奪った。

完全投球で迎えた四回に無死満塁としたが、スタントンを空振り三振。次打者を詰まった右飛に仕留めると、グリシャムも外角低めのカットボールで見逃し三振に仕留めると力強く吠えた。

五回先頭にソロを浴びたが、六回先頭のジャッジを内角カットボールで空振り三振に仕留め、キャリアハイで１試合２桁となる１０三振目を奪った。２死後は最後はスタントンをカーブで３打席連続三振い仕留めると、激しく吠えた。

チームはこの試合まで９勝１５敗でア・リーグ東地区最下位に沈んでおり、新星の好投にスタンドは何度も湧いた。ファンも「トーリ２３歳に見えない 好きだわ」、「トーリはほんまに２３歳かよ！３０代後半に見える」、「ノーアウト満塁 トーリ抑えた！良い球」など絶賛の声が相次いだ