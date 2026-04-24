＜速報＞前年覇者・西郷真央は後半盛り返し1オーバーでフィニッシュ ネリー・コルダが首位
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。
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ディフェンディングチャンピオンの西郷真央が、ホールアウトした。前半は12番でダブルボギーを叩くなど4オーバーで折り返す苦しい立ち上がりに。それでも1番でバーディを奪うと、そこから3連続でスコアを伸ばし、1オーバーまで盛り返した。吉田優利が、2度の連続バーディなど5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。首位と3打差の4アンダーグループで、日本勢最上位につけている。馬場咲希は、現在1アンダーで終盤をプレー中。その他の午後組は、勝みなみが1アンダー、古江彩佳と笹生優花は2オーバー、岩井千怜は5オーバーで初日を終えた。午前組では、昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらが、5アンダー・2ボギーの「69」でホールアウト。3アンダーと好位置につける。西村優菜、山下美夢有はイーブンパー、原英莉花、竹田麗央、岩井明愛が1オーバー、畑岡奈紗が2オーバー、佐久間朱莉が4オーバーという結果になった。7アンダーのトップには、西郷と同組でプレーした2024年大会覇者のネリー・コルダ（米国）が立っている。2打差にイ・ソミ（韓国）、パティ・タバタナキト（タイ）、アマチュアのファラ・オキーフ（米国）が続く。
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