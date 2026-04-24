ベンチの選手がレギュラーになる為に心がけるべきこととは？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

ベンチの選手がレギュラーになる為に心がけるべきこととは

いつでも試合に出られる準備をしておこう

【どうして】ベンチだからとボーッとしていると出場したときに何もできない 中学生になってから伸びる選手もいる

チームにはレギュラーになる選手とサブになる選手が出てきます。常にレギュラー、常にサブというわけではありませんが、ベンチに座っていることでサブのメンタリティがついてしまうことに注意しなければなりません。出場したときに本来の実力を発揮できないといったことはよくあります。サブでもいつでも出場できるように、心の準備をする必要があります。

小学生だと身体能力で劣るなどでサブになる選手もいます。ただ次の段階（中学生）になったときに伸びる選手もいますので「いまはガマンのときだよ」と話をすることも大事です。

コーチからひとこと

サブになってふてくされる選手はいます。コーチとその理由をきちんと話をすることが大切です。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝