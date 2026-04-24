「腸閉塞」になると”おなら”が出ない？見逃しやすい初期症状と受診タイミング【医師監修】

腸閉塞の初期症状は、腹痛や吐き気、おなかの張りなど、日常的な消化器系の不調ととても似ています。そのため、「少し休めば治るだろう」と見過ごしてしまう方も少なくありません。どのようなサインが重なったときに受診を検討すればよいのか、また症状が時間とともにどのように変化していくのかについて、具体的なポイントを交えながら解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

腸閉塞（イレウス）の初期症状の全体像

腸閉塞の初期症状は、腹痛、吐き気、おなかの張りなど、日常的によくある消化器系の不調と非常によく似ているため、見過ごされたり、自己判断で様子を見てしまったりすることがあります。しかし、腸閉塞に特有のいくつかの特徴的なサインを事前に把握しておくことで、重症化する前に適切な医療機関を受診できる可能性が格段に高まります。

初期に現れやすい主な症状

腸閉塞の初期段階では、典型的には以下のような症状が単独または複数で現れます。これらのサインを見逃さないことが重要です。

・腹部の張り（腹部膨満感）：腸内にガスや液体が溜まることで、おなかがパンパンに張る感覚です。普段の便秘による張りとは異なり、時間が経つにつれて硬く、苦しくなることがあります。

・間欠的な腹痛（波のように繰り返す痛み）：腸が詰まった部分を乗り越えようと強く収縮するため、数分おきに「キューッ」と締め付けられるような激しい痛みが起こり、少しすると和らぐ、というサイクルを繰り返します。

・吐き気や嘔吐：腸の内容物が逆流してくるために起こります。最初は食べたもの、次に胃液や胆汁（黄色～緑色）、進行すると便のような臭いを伴う液体を吐くこともあります。

・排ガス（おなら）の停止：腸の流れが完全に止まっていることを示す非常に重要なサインです。便秘でもおならは出ることが多いですが、「おならが全く出ない」状態は腸が完全に塞がっている末期的なサインです。ただし、完全に止まる前であっても、腹痛を伴いながら排ガスが極端に減った場合は、決して安心せず早期に受診してください。

・排便が出なくなる：排ガスと同様に、腸の閉塞を示すサインです。閉塞部位より肛門側に残っていた便が最初に出ることはありますが、その後は全く便意を感じなくなります。

これらの症状は必ずしもすべてが同時に現れるわけではありませんが、複数が重なって現れる場合は腸閉塞の可能性が高まります。特に「腹痛」と「嘔吐」に加えて、「排ガスや排便が完全に止まった」というサインは、腸の通過障害が起きていることを強く示唆する重要な手がかりとなります。

初期症状を見逃しやすい理由

腸閉塞の初期症状が他の一般的な消化器疾患と混同されやすい最大の理由は、痛みの性質が「周期的」であることです。痛みは数分から数十分おきに強くなったり弱まったりを繰り返すため、痛みが和らいだタイミングで「少し休めば治るかもしれない」「ただの胃けいれんだろう」と自己判断し、様子を見てしまう方が少なくありません。この「痛みの波」が、受診のタイミングを遅らせる一因となります。

また、症状が便秘やウイルス性胃腸炎と酷似している点も見逃しを招く大きな要因です。しかし、腸閉塞には鑑別のための重要なポイントがあります。例えば、進行した腸閉塞では腹部全体が硬くなったり、聴診器を当てても腸の動く音が聞こえない「腸雑音消失」が起きたりと、一般的な便秘や胃腸炎とは異なる経過をたどります。腹痛や嘔吐といった症状が数時間以上改善せず、むしろ悪化する傾向にある場合は、自己判断を中止し、速やかに消化器内科や救急外来を受診することが推奨されます。

腸閉塞（イレウス）の初期症状の進行と変化

腸閉塞の症状は静的なものではなく、時間の経過とともにダイナミックに変化していきます。初期の比較的軽い症状が放置されると、数時間から数日のうちに、より深刻で生命を脅かす状態へと移行する可能性があります。症状がどのように進行していくかを理解しておくことは、危険なサインを察知し、適切なタイミングで医療機関を受診するために不可欠です。

症状が悪化するプロセス

腸閉塞が進行するにつれて、初期症状はより顕著かつ重篤になります。腹部の膨満感はさらに強くなり、腸の中に溜まったガスや液体の量が数リットルに達することもあります。その結果、おなかがカエルのようにパンパンに膨れ上がり、横隔膜を圧迫して呼吸が苦しくなることもあります。この段階では、間欠的だった腹痛が持続的な激しい痛みに変わることが多く、嘔吐の頻度も増していきます。

さらに時間が経過すると、嘔吐の内容物にも特徴的な変化が現れます。初期には胃の内容物や、胆汁が混じった黄色い液体（胆汁性嘔吐）が多いですが、閉塞が長く続くと、小腸下部で異常増殖した細菌によって内容物が腐敗し、便のような特有の臭いを伴う茶褐色の液体（糞臭嘔吐）が出るようになります。これは、腸の内容物が完全に逆流していることを示す危険なサインであり、腸閉塞がかなり進行していることを意味します。

緊急受診が必要な症状のサイン

以下に挙げる症状は、腸の血流障害（絞扼）や腹膜炎など、生命に危険が及んでいる可能性を示す「レッドフラッグサイン」です。一つでも当てはまる場合は、夜間や休日であっても、ためらわずに救急車を要請するか、救急外来を受診してください。

・腹痛が突然激しくなり、動けないほどの痛みがある：これまでの周期的な痛みとは明らかに違う、持続的で耐え難い痛みは、腸の虚血や壊死が始まっているサインかもしれません。

・腹部が板のように硬くなる（筋性防御）：おなかを軽く押しただけで激痛が走り、腹筋がこわばって硬くなる状態です。これは腹膜炎（腹膜刺激症状）の典型的な兆候です。

・38度以上の発熱や悪寒が伴う：体内で重篤な炎症や感染が起きていることを示唆します。敗血症に移行する危険性があります。

・血圧低下や意識の混濁、脈が速くなる：脱水や敗血症によるショック状態に陥っている可能性があり、危険な状態です。

・嘔吐が止まらず、水分を一切受け付けない：重度の脱水状態を引き起こし、腎不全や電解質異常など、多臓器に影響を及ぼす可能性があります。

これらは腸が壊死したり、腹膜炎を広範囲に起こしている可能性を示す危険なサインです。特に絞扼性イレウスでは症状が数時間単位で急速に悪化するため、少しでも気になる症状がある場合は、決して自己判断で様子を見ず、直ちに医療機関を受診してください。

腸閉塞（イレウス）の初期症状｜原因別の違い

腸閉塞は、その根本的な原因によって初期症状の現れ方や進行のスピードが異なることがあります。代表的な原因を理解することで、自分や家族に起きている状態をより正確に把握し、医師に伝える際の手助けになります。

手術後の癒着が原因の場合

機械的イレウスの原因として最も頻度が高いものが、腹部手術後の「癒着」です。胃、大腸、婦人科系など、どのような開腹手術でも、手術の際に腹膜や腸の表面が傷つきます。その傷が治癒する過程で、本来は離れているべき腸管同士や、腸と腹壁などが線維性の組織でくっついてしまうことがあります。この癒着がバンドのようになって腸を締め付けたり、折れ曲がらせたりすることで、内容物の通過を妨げる原因となります。

癒着による腸閉塞は、手術直後から数十年後まで、あらゆるタイミングで発症する可能性があります。忘れた頃に突然発症することも珍しくありません。初期症状としては、突然始まる周期的な激しい腹痛と、それに続く嘔吐が現れることが典型的で、排ガスや排便の停止を伴います。過去に腹部の手術（帝王切開や虫垂炎の手術なども含む）を受けたことがある方は、原因不明の腹痛が起きた際には常にこの癒着性イレウスのリスクがあることを念頭に置き、医師に手術歴を伝えることが重要です。

腫瘍や腸のねじれが原因の場合

大腸がんや小腸の腫瘍が徐々に大きくなることで、腸管の内腔が狭くなり、最終的に閉塞を引き起こすことがあります。この場合、症状の進行は比較的緩やかで、数週間から数ヶ月にわたって便秘がちになったり、便が細くなったり、腹部の張りが続いたりといった変化が先行することが多いです。そのため、初期段階では加齢による便秘などと勘違いされ、発見が遅れることがあります。

一方、腸が腸間膜（腸を支える膜）を軸としてねじれてしまう「腸軸捻転（ちょうじくねんてん）」や、腸の一部が肛門側の腸に入り込んでしまう「腸重積」が原因の場合は、症状は急激に発症します。突然の激しい腹痛と嘔吐で始まり、血流障害を伴う絞扼性イレウスになりやすいため、緊急の対応が必要です。これらの原因による腸閉塞では、安易に市販の便秘薬などを使用すると腸管内圧をさらに高め、腸穿孔（穴が開くこと）のリスクを高めるため、原因不明の激しい腹痛では自己判断による服薬は絶対に避けるべきです。

まとめ

腸閉塞（イレウス）は、その初期症状が日常的な不調と似ているために見過ごされがちですが、放置すれば命に関わる重篤な事態に至る可能性のある病気です。周期的な腹痛、嘔吐、そして何よりも「便もガスも出ない」という排便・排ガスの停止が重なったとき、それは身体が発する重要な警告サインです。これらの症状を単なる胃腸の不調や便秘と見誤らず、症状が数時間以上続く、あるいは悪化する傾向にある場合は、自己判断で様子を見ることをやめ、速やかに消化器内科や救急外来を受診することを推奨します。特に、過去に腹部の手術歴のある方や高齢の方は、腸閉塞のリスクが常に存在することを念頭に置き、気になる症状があれば迷わず医師へ相談してください。

参考文献

日本小児外科学会「腸閉塞」

厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル 麻痺性イレウス」

国立がん研究センターがん情報サービス「腸閉塞」