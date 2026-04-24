「老化」に抗う！ 日常的にできる取り組みを医師が解説【スキンケア・運動】

老化の進行を穏やかにするためには、特別な治療だけでなく、日常生活の中で継続できる取り組みが土台となります。スキンケアや紫外線対策、適度な運動とストレッチなど、毎日の習慣として無理なく続けられる方法を実践することが大切です。ここでは、今日から取り入れられる具体的な改善策について解説します。

監修医師：

松澤 宗範（青山メディカルクリニック）

老化を改善するための日常的な取り組み

2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医2016年4月 慶應義塾大学病院形成外科入局2016年10月 佐野厚生総合病院形成外科2017年4月 横浜市立市民病院形成外科2018年4月 埼玉医科総合医療センター形成外科・美容外科2018年10月 慶應義塾大学病院形成外科助教休職2019年2月 銀座美容外科クリニック 分院長2020年5月 青山メディカルクリニック 開業所属学会：日本形成外科学会・日本抗加齢医学会・日本アンチエイジング外科学会・日本医学脱毛学会

老化の進行を遅らせ、健やかな状態を保つためには、日常生活の中で継続的に取り組むことが大切です。ここでは、具体的な改善策について解説します。

スキンケアと紫外線対策の基本

皮膚の老化を防ぐためには、毎日のスキンケアと紫外線対策が欠かせません。洗顔は朝晩行い、皮膚の汚れや余分な皮脂を優しく取り除きます。ゴシゴシと強くこすると皮膚を傷つけるため、泡立てた洗顔料で優しく洗うことが基本です。洗顔後は速やかに保湿を行い、化粧水で水分を補給した後、乳液やクリームで水分を閉じ込めます。乾燥は皮膚のバリア機能を低下させ、しわやたるみの原因となるため、季節を問わず保湿を徹底しましょう。紫外線対策としては、日焼け止めを毎日使用することが重要です。曇りの日や室内でも紫外線は届くため、外出の有無にかかわらず塗る習慣をつけると良いでしょう。SPF30以上、PA+++以上の製品を選び、2～3時間ごとに塗り直すことが推奨されます。帽子やサングラス、日傘なども併用すると、より効果的です。

適度な運動とストレッチの習慣化

運動は筋肉量の維持、血流の改善、ホルモンバランスの調整など、老化を遅らせるさまざまな効果をもたらします。特に有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで、心肺機能と筋肉の両方を効果的に鍛えることができます。ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動は、週に150分程度を目安に行うと良いでしょう。筋力トレーニングは週に2～3回、大きな筋肉群(脚、背中、胸など)を中心に行うことで、基礎代謝を高め、骨密度を維持できます。また、ストレッチやヨガは関節の柔軟性を保ち、転倒や怪我のリスクを減らす効果があります。運動を始める際は、無理のない範囲から始め、徐々に強度や時間を増やしていくことが大切です。運動習慣がない方は、日常生活の中でこまめに身体を動かすことから始めると続けやすいでしょう。

まとめ

老化は避けられない自然な現象ですが、その進行速度や現れ方は日常生活の工夫によって大きく変わります。バランスの取れた食事、適度な運動、質の良い睡眠、ストレス管理、紫外線対策など、できることから少しずつ取り入れていくことが大切です。また、鼻を含む顔の変化が気になる場合は、美容医療や専門的な治療を検討することも一つの方法です。老化と上手に向き合い、健やかで充実した日々を送るために、まずは信頼できる医療機関に相談してみることをおすすめします。自分に合った対策を見つけ、無理なく続けることで、年齢を重ねても活力ある生活を維持することができるでしょう。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

日本抗加齢医学会

国立がん研究センター「がん情報サービス」

日本皮膚科学会