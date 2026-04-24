バンコク国際モーターショーの熱狂をリポートします。特にユニークだったのが、中国EVメーカーが、トヨタ自動車の高級ミニバン・アルファードに似たEVミニバンを出していたこと。タイや中国では非常に人気となっているようです。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター 諸星陽一）

中国EVが席巻するタイ新車市場

今年もバンコク国際モーターショーに行ってきました。2026年は12日間の延べ来場者数が過去最高の179万8312人を記録。ジャパンモビリティショー2025が101万人だったので、その盛況さが分かるでしょう。

世界各地で開催されるモーターショーは、各社が最新技術やメッセージなどを披露する場です。一方、バンコクショーは各社イチオシの新車が特別価格で購入できる、即売会の意味合いが強いイベントです。今回、（購入）予約された台数は、13万2951台とこれまた最高記録。タイの25年新車販売台数は62万1166台なので、ショー中だけで年間販売台数の20％強を占めます。

最多予約を確保したのが、中国の電気自動車（EV）メーカーのBYD。24年まではトヨタ自動車が圧倒的な1位でしたが、25年にBYDが逆転トップに。その状況が2年連続するとは……。しかも10位内に入った日本ブランドは2位のトヨタと10位のホンダのみで、他は全て中国ブランドでした。※ランキング詳細は別記事

BYDアジア太平洋自動車販売事業部ゼネラルマネージャーの劉学亮氏に話を聞くことができたので、「イラン情勢による原油高の影響」について質問すると、力強くこう答えました。

「今回の石油危機を乗り越えるのに今、私たちできることは、ガソリン使わないことです。しかし、日々の移動手段として自動車は欠かせないもの。EVはこの状況下では有利になるでしょう」（同）

すでにタイでは25年の新車登録に占めるEVの割合が24.79％、つまり4台に1台はEVです。首都バンコクに限ればこの割合はさらに上がります。

バンコクショーでもEVがかなりの数、展示されていました。中でもきっと日本人の目に最もユニークに映るのは、トヨタの高級ミニバン、アルファードに似たEVが、タイで人気なことでしょう。

一例として、ニオ、Liオートと並んで中国3大新興EVの1社であるシャオペンの「X9」は、ぱっと見でトヨタのアルファードに対抗したEVであることがうかがえます。タイや中国ではこうしたモデルが多数存在し、もはや珍しいものではありません。

一方で、「タイのEV充電インフラは、郊外や地方では、まだ急速充電は難しい。帰省で長距離を走る場合などは、EVは使えない」（バンコクショーのジャトロン・コモリミス事務局長）という指摘もあります。

では、なぜタイではEVの人気が高いのか？ 別記事『「日本人としてはショックです…」タイのモーターショーで起きた「大きな異変」』では、中国ブランドが台頭する理由を多角的に分析しています。複雑な要素が絡まり合うタイ自動車市場から目が離せません。

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