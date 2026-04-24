暖かくなってきたとはいえ、まだまだ朝晩は冷えることがある春先。そんなことを感じてか、こたつを出してほしいと圧を掛けてくる猫さんが話題です。反響があった動画は記事執筆時点で1.3万再生され「リノちゃんの粘り勝ち」「無言のプレッシャーが一番効くw」「こたつ片付けられないは猫あるあるですよね」といったコメントが寄せられました。

【動画：寒い日、猫がコタツを出してほしい様子で…想像以上に『プレッシャーをかける光景』】

猫からのプレッシャー

YouTubeチャンネル『R村の紫ねこ』に投稿されたのは、寒いからこたつを出してほしいとお母さんに無言のプレッシャーをかける猫の姿です。

まだ朝晩の気温が低く、ホットカーペットだけでは物足りない様子の元保護猫の「リノ」ちゃん。仲良くしているリクちゃんをスルーしてまでまっすぐお母さんのもとへ寄ってきたそう。このときはまだご飯の時間でもないので、お母さんは最初「何をしたいんだろう？」と一瞬戸惑ったのだとか。

ですが、お母さんはすぐさま気が付きます。リノちゃんのこの表情は「こたつを出してほしいときの雰囲気だ」と。リノちゃんは催促をした後に部屋に戻ったので、様子を見てみると…？ケージの中でふてくされたように拗ねていたといいます。

こたつを再度出す準備

そんな様子を見てお母さんの良心が耐えきれず、こたつを出す準備を始めます。すると、リノちゃんは待ちきれない様子で近くで待っていたんだとか。

お母さんがこたつの準備をしていることに他の猫達も気づき、集まってきました。よくありますよね、何か準備していると猫さんたちがやたら邪魔してくる感じ。これもよくある「猫あるある」です。

いざ、こたつが完成してお母さんが使っていいよ！というと、肝心のリノちゃんはこたつの中に入るわけではなく、天板の上に座って鎮座。それはちょっと使い方が違うんだけどなぁ…。人間が思うように使ってくれないのもこれもまた「猫あるある」。

隣に同じこたつがもう一つあるのにそちらには乗らず、なぜか一つのこたつの上に密集していたそう。

よく見たらテーブルの奥には同居猫の「リナ」ちゃんもふんばって乗っていたといいます。

こたつが大好きなリノちゃん

最初にこたつを催促したリノちゃんは夜になってもこたつの上でリラックスしていたよう。ふと視線を落とすと、そこには同居犬「リキ」くんの姿がありました。

こたつはぽかぽかして温かいし、ペロペロしてもらってみんなが側にいてくれるリノちゃんの大好きな場所。朝晩が寒いもう少しの間、こたつでのリラックスタイムを満喫したいリノちゃんなのでした。

投稿には「拗ねてるリノちゃんもかわゆいね」「おこたの上でぎゅうぎゅうになっているのがかわいいw」「再度おこたを出したお母さん、おつかれさまでした」「リノ姫に催促されたら、そりゃ出しちゃいますよね」「リノ姫ちゃんの分かりやすい表情がかわいい」「吸い込まれるようにおこたに入っていったのがウケる」といった、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『R村の紫ねこ』では、他にも同居猫の様子やワンちゃんが親代わりとなって猫さん達と一緒に過ごす姿が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の紫ねこ」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。