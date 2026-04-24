飼い主さんが起きるのをそっと伺う猫ちゃんたちの姿が、可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題の投稿は28万回以上表示され「キジ部隊前進！後軍白黒部隊は待機！敵の様子を伺いつつ慎重に進め！」「そーーっと、寄ってきて起こそうとしてるのかな？？」「1～3歳くらいの時の息子を思い出したわ」とのコメントが寄せられていました。

【動画：飼い主が起きているか確認しに来た猫→『動き』を見ていると……微笑ましい瞬間】

忍び寄る猫ちゃんたち

Xアカウント「みぃ」に投稿されたのは、猫ちゃんと飼い主さんの幸せな朝の様子です。

少し離れた場所にいるチャコちゃんと、ゆっくり顔をのぞかせるランちゃん。2匹は、布団にいる飼い主さんが起きているか確認に来ているそうです。

ランちゃんが忍び足で顔の前まで来たところで終わりますが、このあと前足で「ペシペシ」されるのだとか。

とても可愛い仕草を見せてくれたランちゃんですが、自分が起こされる側になると反応がちょっと変わるのだそう。

シーツの下に潜って寝ているところを、飼い主さんがめくって起こした際には、ガブガブと手を甘噛みして怒ってしまったそうです。

その様子に、飼い主さんは思わず「ものすごく怒る女子高生かよ」とツッコんでしまったのだそう。朝から賑やかで可愛い猫ちゃんたちでした。

そーっと近寄る慎重な確認にX民もほっこり

飼い主さんを確認する猫ちゃんたちを見たXユーザーたちからは「これ多分安否確認のやつや」「そおっとくるのがたまらない可愛らしさですね」「凄く優しい確認の仕方」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「みぃ」では、チャコちゃんとランちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「みぃ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。