モデルのケンダル・ジェンナー（30）と俳優ジェイコブ・エロルディ（28）が、ここ「数カ月」交際しているという。2人は以前から知り合いだったものの、関係を友人のままにするかどうか、ケンダルは迷っていたそうだ。



【写真】セレブとしても知られるケンダル・ジェンナー

転機となったのは、妹でモデルで実業家のカイリー・ジェンナーの存在だった。カイリーの恋人で俳優のティモシー・シャラメが、今年初めに各授賞式で「フランケンシュタイン」主演のジェイコブと頻繁に顔を合わせており、関係者は「デイリー・メール」紙に次のように語っている。「2人はすでに数カ月一緒にいて、順調です」「2月初め頃にはカップルになっていました。ここ数カ月はロサンゼルスにいる時間も長く、絆を深める時間が取れたのです」「カイリーは、ティモシーの授賞式シーズン中、ジェイコブと一緒にいることが多かったのです。彼のことを気に入って、ケンダルに合うと思ったのです」と説明。「『もうこの人とデートしなよ』と、背中を押していました」とも語っている。



別の関係者も、「仕切り屋の妹であるカイリーが、ダブルデートを楽しみたくて後押ししたのです。4人で一緒に過ごしたら楽しいと思ったからです」と話している。さらに、距離が縮まった背景についても明かしている。「パーティーはいつもケンダルの家で開かれていて、常に人が集まる場所でした。そこで4人が親しくなったのです」



（BANG Media International／よろず～ニュース）