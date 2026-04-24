霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが土曜の夜を盛り上げる、コントあり企画ありの総合お笑いバラエティー番組、２５日放送のフジテレビ系「新しいカギ」（午後６時半）は、ＮｉｚｉＵを迎えて、長田の母校で大規模な「学校かくれんぼ」を開催する。

初参戦を終えて、ＮｉｚｉＵのリーダー、ＭＡＫＯは「生徒の皆さんの元気と団結力をたくさん感じることができました」と語り、ＭＡＹＡは「教室や制服、チャイムの音などを久しぶりに学校で体験して、とても懐かしい気持ちに。この懐かしくて思い出がよみがえる感覚が、青春！」とコメントした。

また、驚きの隠れ場所に潜んだＲＩＯは「狭くて、誰も予想がつかないような場所だったので、とてもドキドキしました」と振り返り、ＭＡＹＵＫＡは「大勢の生徒の皆さんに一気に探される緊張感がすごかったです！」と興奮冷めやらぬ様子で語った。

◆「俺も受賞したい！」母校凱旋（がいせん）かくれんぼで気合入りまくりの長田「気合入れすぎて誰も見つからないと思う！初の完封勝利かも！！」

カギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う大人気企画「学校かくれんぼ」。今回は、企画をけん引する「新日本かくれんぼ協会」会長・隠密マサルこと、チョコプラ長田の母校で開催。

メンバーの母校での「凱旋かくれんぼ」は、２０２４年７月放送のせいや（霜降り明星）の母校・大阪府立布施高等学校編に続き２回目。同放送は、ドイツの国際映像祭「Ｗｏｒｌｄ Ｍｅｄｉａ Ｆｅｓｔｉｖａｌｓ ２０２５」にて銀賞を受賞するという快挙を成し遂げた。

「おかえり隠密マサル」の横断幕と花吹雪で迎えられ、長田は２８年ぶりに母校、京都先端科学大学付属中学校・高等学校に帰還。涙（？）を流すほど感極まった長田は、「超特別編！」と最大級のテンションで雄たけびをあげる。

せいや回が国際的な評価を得たことを受け、「あれをもう一度やりたい！」と鼻息を荒くする長田は、受賞を狙い、人気ガールズグループ・ＮｉｚｉＵのフルメンバー参戦を実現。グループを代表して隠れるのはＲＩＯ、ＲＩＫＵ、ＭＡＹＵＫＡ、ＮＩＮＡの４人。企画史上最高の気合で、カギメンバーとＮｉｚｉＵ、そして１０００人を超える生徒たちとの真剣勝負が幕を開ける。

フジテレビ美術チームは、長田の母校凱旋のために過去最強の隠し場所を用意。「気合を入れすぎて誰も見つからない、初の完封勝利かも」と豪語する長田が、驚く仕掛けを次々と紹介する。

ＮＩＮＡはせいやとタッグを組み、２人１組で潜む“ニジュー作戦”を敢行。ＲＩＯ、ＲＩＫＵ、ＭＡＹＵＫＡも予想外の隠れ場所に「絶対バレない！」と自信をのぞかせる。

一方、秋山は、ＭＡＫＯら隠れないメンバーたちの協力を得て、得意の“なりきり”で隠れる。松尾が「この先、２度と見られないよ」と驚く、ＮｉｚｉＵの超レアな姿とは！？

当日、長田は母校の創立１００周年記念式典のゲストとして生徒たちの前に登場。あいさつ、記念撮影を淡々と終え、「皆さん頑張ってください。以上…」と言いかけ、「なわけ、あるかい！！」と、サプライズで「学校かくれんぼ」開催を発表。

「新日本かくれんぼ協会」の横断幕が掲げられ、カギメンバーの面々やＮｉｚｉＵが現れると、生徒たちは大興奮。ＲＩＯが「髪の毛がピンクだからって、見つけやすいと思うなよ！」、ＲＩＫＵが「今回は難易度高いぞ！」とあおれば、ＭＡＹＵＫＡとＮＩＮＡも「最後まで隠れ切ってやる！」と真っ向勝負を宣言し、会場のボルテージは一気に最高潮に。母校開催のプライドをかけ、長田は勝利をつかむことができるのか！？

【ＮｉｚｉＵのコメント】

ＭＡＫＯ「生徒の皆さんの元気と団結力をたくさん感じることができました！！！終始笑いの絶えない“学校かくれんぼ”、ぜひご覧ください」

ＲＩＯ「隠れている場所は思ったよりも狭くて、誰も予想がつかないような場所だったので、とてもドキドキしました。これは見つからないぞと、自信に満ちていました！」

ＭＡＹＡ「今回は隠密マサルさんの母校で、カギメンバーの皆さんとＮｉｚｉＵ９人で大規模なかくれんぼをさせていただきました！本気で挑んだ初めての学校かくれんぼ、ぜひ観てください！」

ＲＩＫＵ「ずっと出演してみたかった『新しいカギ』に出演させていただき、壮大なスケールでかくれんぼができてとてもうれしかったです！」

ＡＹＡＫＡ「思いもよらないところに隠れているので、生徒さんとの対決にドキドキだと思います！♡楽しみにしていてください！」

ＭＡＹＵＫＡ「ずっと見ていた番組に出演させていただけて本当にうれしかったです！私は隠れる側だったのですが、大勢の生徒の皆さんに一気に探される緊張感がすごかったです！最後まで隠れ切れたのか、ぜひ楽しみにしていてください！」

ＲＩＭＡ「ずっと番組を見ていたので、ワクワクした気持ちで参加させていただきました〜！たくさんの方に見ていただけたらうれしいです！」

ＭＩＩＨＩ「生徒の皆さんとたくさん交流できて、すごく楽しかったです！！最後まで目が離せない内容になっているので、ぜひ見ていただけたらうれしいです！」

ＮＩＮＡ「ずっと大好きな番組に出演できてすごくうれしかったです！かくれんぼ中はずっとドキドキしていて、とても楽しかったです」