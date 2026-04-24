◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」（２３日、新宿ＦＡＣＥ）観衆５２０人（札止め）

全日本プロレスは２３日、新宿ＦＡＣＥで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」を行った。

前売り券が全席完売となった大会。セミファイナルのＡブロック公式戦で昨年覇者の斉藤レイが「ＨＡＶＯＣ」潮崎豪と初の一騎打ち。激しいチョップ合戦など真っ向からぶつかり合った熱闘は、レイが１２分３１秒、アイスバインで潮崎を沈め、リーグ戦を２勝１敗とし勝ち点を４に伸ばした。

バックステージでレイは「勝ったぜ。潮粼豪、熱い、熱い男だな。オマエとの勝負、楽しかったぜ。そしてこれからもたくさん、もっとオマエと試合がしてぇ。次、楽しみにしてるぜ、フゥゥー！ ＤＯＯＭ！」とほえた。

敗れた潮粼は「最後なに食らったの？（アイスバイン）なにそれ？ まったく食らった覚えがないな。これが全日本だ、これが全日本プロレスだ。効いたねぇ。チャンピオン・カーニバル、楽しくなってきたよ。楽しいよ」と笑みを浮かべ歌舞伎町の雑踏へ紛れ込んだ。

次戦は２５日の埼玉・春日部ふれあいキューブ大会。前売り券は全席完売。これで１９日の大阪・梅田スカイビル ステラホール大会から３大会連続「完売」で王道マットの看板シリーズ「ＣＣ」の熱が広がっている。

◆４・２３新宿全成績

▼第１試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

○関本大介（４分４７秒 ラリアット→片エビ固め）小藤将太●

▼第２試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

芦野祥太郎、羆嵐、ＭＵＳＡＳＨＩ、〇青木優也（６分１２秒 袈裟斬りチョップ→体固め）青柳優馬、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、井上凌●

▼第３試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ Ｂブロック公式戦 ３０分１本勝負

▲菊田円【１勝１不戦勝１両リン＝４点】（１０分０５秒 両者リングアウト）ザイオン【１勝１敗１不戦勝１両リン＝４点】▲

▼第４試合 同 ３０分１本勝負

○鈴木秀樹【２勝２敗１不戦勝＝６点】（１３分４９秒 スリーパーホールド↓レフェリーストップ）本田竜輝【１勝２敗１不戦勝＝４点】●

▼第５試合 世界ジュニアヘビー級選手権試合前哨戦 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

○田村男児、綾部蓮、タロース（１１分５６秒 ダンロック）立花誠吾●、大森北斗、吉岡世起

▼第６試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負

○安齊勇馬【１勝１敗１分＝３点】（１８分１３秒 ギムレット→片エビ固め）真霜拳號【１勝１敗＝２点】●

▼第７試合 同 ３０分１本勝負

○斉藤レイ【２勝１敗＝４点】（１２分３１秒 アイスバイン→片エビ固め）潮粼豪【２勝２敗＝４点】●

▼メインイベント 同 ３０分１本勝負

○宮原健斗【１勝１敗１分＝３点】（１０分０４秒 スクールボーイ）オデッセイ【２勝１敗＝４点】●