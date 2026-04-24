『田鎖ブラザーズ』第2話 両親殺害事件に関わる衝撃な事実が判明する
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第2話が、24日に放送される。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
■第2話のあらすじ
晴子（井川遥）の調べにより、ひき逃げされた牧村は、身分を偽って暮らしていたことが判明。事件の真相が大きく動きはじめ、野上昌也（近藤公園）は不慮の事故から一転、復讐のために殺人を事件を起こした可能性が浮上する。真（岡田将生）と稔（染谷将太）たちは、消息を絶った野上を再び探し始める。
すると、逃亡中とは思えない、野上昌也の不可解な足取りが次々と明らかになり…。
そんな中、稔は茂木（山中崇）から、晴子とはもう会わないのかと問われるも、頑なにそれを拒否。
さらに、突然あるところから稔に連絡があり、両親殺害事件に関わる衝撃な事実が判明することに。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
晴子（井川遥）の調べにより、ひき逃げされた牧村は、身分を偽って暮らしていたことが判明。事件の真相が大きく動きはじめ、野上昌也（近藤公園）は不慮の事故から一転、復讐のために殺人を事件を起こした可能性が浮上する。真（岡田将生）と稔（染谷将太）たちは、消息を絶った野上を再び探し始める。
すると、逃亡中とは思えない、野上昌也の不可解な足取りが次々と明らかになり…。
そんな中、稔は茂木（山中崇）から、晴子とはもう会わないのかと問われるも、頑なにそれを拒否。
さらに、突然あるところから稔に連絡があり、両親殺害事件に関わる衝撃な事実が判明することに。