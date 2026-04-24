軍師の力を見せつけた。EX風林火山・勝又健志（連盟）が4月23日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。アガリ7回で、7万点台の大トップを飾った。

【映像】軍師・勝又、鬼のアガリで7万点台の大トップ（一部始終）

1試合目に出場し箱下のラス目となった内川幸太郎（連盟）の雪辱を見事に晴らした。当試合は起家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、勝又の並びでスタート。東1局1本場、園田が東・対々和・混一色・赤1の12000（＋300点）をアガり好スタートを切る。

東3局1本場、勝又が六万・九万で先制リーチ。ラス牌の六万をツモり、裏を1枚乗せて12000点（＋300点）を奪取。ここで園田を交わし、トップ目に立った。東4局、ラス目に沈む瀬戸熊が仕掛けて2索・5索・8索の三面張でテンパイ。そこに勝又も仕掛けて追いつく。すると瀬戸熊から六万が溢れ、勝又が12000点を奪取し、リードを広げる。

南入りしても勝又の勢いは止まらず。南1局では勝又に大介が8000点を放銃、南4局では勝又が12000点をアガリ、次局でも4000オールを決め、最終的なスコアは7万点台の特大トップを飾った。これで個人2連勝。それでも勝又は「今回はめっちゃついてました」と謙虚に気持ちを語る。

1試合目に箱下ラスに沈んだ内川のマイナスを一発で取り戻した勝又。「レギュラーシーズンでは僕が吐き出したポイントを取り返してくれたので、1回くらい挽回することが出来て良かったと思います」と語った。

これで首位のBEAST Xとの差は22.6ポイント。最後に勝又は「残り試合も頑張ってファイナルに進出したいと思います」と決意を語った。セミファイナル5戦で3勝目といよいよ軍師が本領発揮だ。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・勝又健志（連盟）7万3900点/＋93.9

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万2400点/＋2.4

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1万2600点/▲27.4

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）ー8900点/▲68.9

【4月23日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋458.9（16/20）

2位 EX風林火山 ＋436.3（16/20）

3位 TEAM雷電 ＋103.2（14/20）

4位 赤坂ドリブンズ ＋47.7（14/20）

5位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋39.9（14/20）

6位 セガサミーフェニックス ＋31.9（14/20）



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）