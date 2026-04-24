お散歩中の秋田犬が看板にビビッて歩かなくなったので、飼い主さんが体を支えて強制連行したら…？情けなくて可愛い姿に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破しています。

【動画：なぜか『工事中の看板』にビビりまくる秋田犬→歩かなくなったので、仕方なく…可愛すぎる『強制連行』】

秋田犬が看板にビビりまくって…

TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」に投稿されたのは、秋田犬の「桜」ちゃんがお散歩中に見せた可愛い姿です。この日、歩いている途中で「工事中」と書かれた看板を見つけると、桜ちゃんはビビりまくって動かなくなってしまったそう。

このままではお家に帰れません…。そこで飼い主さんは桜ちゃんの脇の下に手を入れて二本足で立たせ、半分引きずるようにしてその場を離れることに。

強制連行される姿が可愛すぎる

桜ちゃんは「あの看板、追いかけてきたりしないよね？怖いよ～」とばかりにチラチラと振り返りながら、後ろ足だけをトコトコと動かしていたとか。ビクビクしながら強制連行される姿は、あまりにも情けなくて愛おしいです！

そして看板の近くを通り過ぎてから手を離すと、桜ちゃんは安心したのか軽快に歩き出したとのこと。体は大きいのに、ものすごくビビりな桜ちゃん。その可愛すぎるギャップには、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「連行の格好がたまらんｗ」「上手な二足歩行」「酔っ払ったおじさんが引きずられてるみたいｗ」「秋田犬って勇猛果敢って聞いた事あるんだけどｗ」といったコメントが寄せられています。

秋田犬2匹の尊い日常

桜ちゃんのお家にはもう1匹「桃」ちゃんという秋田犬がいて、2匹は一緒にお散歩やおでかけを楽しみながら、仲良く暮らしているそうです。

ネモフィラ畑がある公園に遊びに行った時には、綺麗な花にも負けないくらい満開の笑顔を見せていたという2匹。その可愛くて尊い姿は、見ているだけで癒されます。これからも桜ちゃんと桃ちゃんには、笑顔あふれる幸せな日々を過ごしてほしいですね！

桜ちゃん＆桃ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。