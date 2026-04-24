雨が降った西日本・東日本の天気は、日本海側から回復に向かう見込みです。西日本の太平洋側・東海では雲がとれにくく、九州南部では再び雨のところがあるでしょう。

■全国天気（24日予報）

西日本・東日本に雨を降らせた低気圧は、関東の東に離れ、前線も南下して陸地から離れるでしょう。西日本の日本海側・北陸の天気は回復して、昼前には晴れてくるところが多い見込みです。西日本の太平洋側・東海では、雲がとれにくく、九州南部・四国などで再び雨の降るところがあるでしょう。

関東の天気は回復傾向です。関東北部から次第に晴れてくる見込みです。東北は晴れるでしょう。北海道は変わりやすい天気で、晴れ間があっても、一時的に雨の降るところがあり、気温の低いところでは雪がまじるでしょう。

■全国気温（24日予想）

きょう（24日）日中の気温は、西日本から関東にかけて、前日より高くなる見込みです。東京・名古屋・大阪は20〜22℃の見込みで、過ごしやすい見込みです。一方で、東北や北海道では、前日より低くなるところが多いでしょう。札幌の気温は、4月になってからはじめて10℃に届かない可能性があります。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 9℃（ -3 4月上旬）

仙台 17℃（ -4 平年並み）

新潟 16℃（ -1 4月中旬）

東京 20℃（＋1 4月中旬）

名古屋 22℃（＋5 平年並み）

大阪 21℃（＋3 平年並み）

広島 22℃（＋7 平年並み）

高知 21℃（＋3 4月中旬）

福岡 20℃（＋4 4月中旬）

鹿児島 21℃（±0 4月上旬）

■土曜の天気（25日）

土曜（25日）は、高気圧の勢力下で、本州・北海道の広範囲で晴れる見込みです。一方、九州の南の低気圧の影響で、九州南部ではくもりや雨となるでしょう。西日本〜関東の最高気温は、20〜24℃の見込みで、日中は過ごしやすいでしょう。

■日曜の天気（26日）日曜（26日）は、湿った空気の影響で、九州・四国では雨が降りやすいでしょう。中国・近畿も次第に雲が多くなり、日曜夕方以降は、雨の降り出すところもありそうです。東海・関東南部は、雲が多めですが、晴れ間があるでしょう。関東北部・北陸・北海道では、青空が広がる見込みです。西日本〜関東の最高気温は、20〜23℃の見込みで、日中は過ごしやすいでしょう。