飯田市を流れる天竜川で100年以上の歴史を持つ舟下りいま、船頭の高齢化が課題となっています。

こうした中、24歳の男性が船頭を目指し、スタッフとして働いています。男性には、大きな夢があります。



豪快な波しぶきに大盛り上がり。天竜川6キロを下る舟下りです。

船を漕ぐのは大阪府出身の黒田倫希さん（24）。船頭を目指す見習いです。



去年10月から飯田市で地域おこし協力隊として活動する黒田さん。地域課題でもある放置竹林の整備にも熱心に取り組んでいます。活動していく中である夢を抱きました。





黒田倫希さん（24）「一言でいうと、「竹いかだ」をやりたいからっていうのがあって」伐採した竹で作った「いかだ」で天竜川を下ることです。黒田倫希さん（24）「僕は経験してないんですけど、動画を見せてもらったり、参加者の話を聞いたらあんなに面白いものはほかにないっていって、竹で組んだ「いかだ」を3連ぐらいひもでつないで、このいかだ（舟）より長いやつで、あの激流を下ってくるらしい。舟を操れないと、そんなによくできない。まずは舟からマスターしたいと思って、それで船頭をやるようになりました」かつて、信州から県外へ人や物資を運ぶ重要な役割を担っていた天竜川の舟下り。舟を運航する会社のひとつ南信州リゾートでは船頭の高齢化が進み、かつて40人いた船頭もいまでは6人となりました。南信州リゾート 木下明 支配人「若い方がこういうものをやって興味を持ってもらえれば、それだけでも大変ありがたい」4月に入り、船頭に向けてトレーニングを重ねてきた黒田さん。この日は、ベテランの船頭とともに初めて客を乗せて舟を漕ぐ許可が下りました。先輩船頭「はい。行こうか。レッツゴー。いいよ。オッケー」だんだんと流れが激しくなり黒田さんに緊張が走ります。先輩船頭「行くよー。ビッグスプラッシュ！」およそ6キロ40分の旅を無事終えました。群馬から「やっぱり前に乗ってね、しぶき（すごかった）。結構おもしろい。もう一度来てもいいかな」都内から「若い人が頑張ってらっしゃって、とてもよかったですね。受け継いでいってもらいたいと思いました」夢に向かって一歩踏み出した黒田さん。1人前の船頭になるには1か月ほどトレーニングが必要だといいます。黒田倫希さん（24）「自分が思う好きな飯田をいっぱい発信して。『あのときこういう船頭さんの舟に乗ったな』っていうのを思い出してもらえるような。それがあるからもう一回また行こうぜと思ってもらえるような船頭になっていきたい」