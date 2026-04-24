早くも信州の山の恵み・山菜が旬の時期を迎えています。

長野市にある道の駅ではタラノメやコシアブラなどおなじみの山菜のほかに「あの食材」も一足早く並んでいます。



記者リポート

「こちらにはたくさんの旬の山菜がずらりと並んでいます」



コゴミにウド、ワラビやコシアブラ。

長野市の道の駅信州新町では山菜の販売がピークを迎え23日はおよそ10種類の山の幸が並びました。





買い物客「タラノメとコシアブラ。（どうやって食べますか？）天ぷら」買い物客「セリ、ワラビ、コシアブラ、ウド、おひたしにしたり、天ぷらにしたり、やっぱり季節だなって感じだよね」平日にもかかわらず売り場は大にぎわい。道の駅 信州新町 高山隼駅長「（今年は）だいぶ早い印象です。タラノメとタケノコはタイミング的に合いづらいものですが、ここにきて同時に買い求めていただく機会にはなっている」今年は出荷のピークが例年より1週間から10日ほど早く、しかも一気にさまざまな山菜が旬を迎えました。売り場には、タケノコの姿も！例年は4月後半から初夏にかけて最盛期を迎えますが、気温と雨量の条件がそろい4月12日から店頭に並び始めました。今しか味わうことができない山菜。山の恵みを採り続けて20年の小林久一さん。おすすめの食べ方はなんといっても天ぷらです。ここ最近、注目を集めている「ハリギリ」などの天ぷらを作っていただきました。小林久一さん「山菜の場合は薄く衣を付けた方がおいしくなると思います」記者「ハリギリはタラノメと比べてこくがあって癖になる味がします」道の駅信州新町では5月頭ごろまで山菜が楽しめそうだということです。