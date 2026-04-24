これはイランの革命防衛隊が、23日にSNSで公開した映像。大型船に小型船が近づき、覆面の人物らが船の側面から銃を構えて乗り込む様子が映されています。



AP通信などによりますと、革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡で貨物船など3隻を攻撃し、そのうち2隻をだ捕しました。声明で、2隻には度重なる違反行為があったなどとしていて、1隻は、イスラエルと関係がある船舶だとしています。イランによる船舶のだ捕は、アメリカとイスラエルがイランを先制攻撃して以降、初めてだということです。





アメリカとイランが戦闘終結に向けた動きを見せていることで、“その先”を見据えた投資家の「思惑」が株価に表れました。日経平均株価は23日朝の取引開始直後に史上初の6万円台をつけました。”中東情勢への緊張緩和”への期待を背景に、AIや半導体関連の株が大きく値上がりし、全体をけん引した形です。一方、暗い影も。全日空は、来年度中に国内線の燃油サーチャージを導入する方向で検討に入りました。燃油サーチャージは、利用者が運賃とは別に支払う料金で、全日空ではこれまで、国内線には導入していませんでした。具体的な導入時期や価格などはまだ決まっていません。また、国際線については、全日空、日本航空ともに5月発券分から、燃油サーチャージが最大2倍ほど値上がりする予定です。中東情勢の影響は地元の”生活の足”にも及ぼうとしています。通勤通学の利用のほか人気アニメのモデル地になるなど年間約143万人が利用する「天竜浜名湖鉄道」。この天浜線が、いま減便の危機を迎えています。その原因は、こちらのエンジンオイル。（天竜浜名湖鉄道 鈴木 徳尋さん）「満タンで45リットルか50リットル入る。エンジンの潤滑や冷却防サビの役目があり不可欠なもの。変えないと最終的にはエンジンが焼き付いて壊れてしまう。燃料は無い無いと聞いて気にしていたまさかエンジンオイルが無くなるとは思わなかった」天浜線では15両ある車両にディーゼルエンジンを搭載していて、エンジンオイルは車両の運行には欠かせません。燃料のある倉庫を訪れると…。（天竜浜名湖鉄道 鈴木 徳尋さん）「こちらが残りのエンジンオイルになります。ドラム缶1本で200リットル、残りは100リットルくらい。本来は5本分1000リットルはあるようにしている」天浜線では、通常は、エンジンオイルをドラム缶5本分1000リットル保管してきましたが、3月中旬の発注から、現在まで納品がないということです。（天竜浜名湖鉄道 鈴木 徳尋さん）「あと2両分しか残っていない。5月上旬で使い切ってしまう」天浜線では、これまで45日、約1万5000キロでエンジンオイルを交換していましたが、現在は、交換の間隔を90日に延ばしてしのごうとしています。しかし、この状態が続くと減便は避けられない見通しです。この状況に沿線住民は…。（沿線住民）「子どもが天浜線で学校に行っているので困る。通勤通学にも影響があるとは何か対策をしてほしい」（沿線住民）「あまり実感がなかったけど減便するかもと聞くと、そこまで来ちゃっているのかと思う」減便せざるを得ない”緊急事態”が間近に迫り、天浜線は危機感をあらわにしています。（天竜浜名湖鉄道 松井 宜正 社長 ）「コロナ禍も厳しかったが軽油やエンジンオイルは大本の問題/深刻さでは一番かもしれない。このまま入らなかったら…5月末か6月から減便をしないといけない」中東情勢の先行きが見えず、今後懸念されるのが原油不足による「日用品の枯渇･買い占め」です。過去に起きた「オイルショック」では、トイレットペーパーの買い占めが問題となりましたが…。（伊藤 薫平 アナウンサー）「特大サイズの紙が、トイレットペーパーに生まれ変わるこちらの工場。現在もフル稼働で生産が行われています」ここは、富士市にある製紙会社。1955年創業で、トイレットペーパーを全国各地に出荷していて、1つのトイレットペーパーは「1ロール」と数えますが、ここでは一日約8万ロールが生産されています。気になる在庫については…。（林製紙 営業部 中島 浩志 課長）「トイレットペーパーの製造事態に影響は出ていないので、生産は普通にできています。今のところ問題にはなっていないですね。噂の情報で判断することなく、実際どうなのかを見極めて冷静な判断を取ってもらえたら」「在庫は潤沢で供給に心配はない」ということです。その一方で、こんな心配も…。（林製紙 営業部 中島 浩志 課長）Q.こちらは？「これはトイレットペーパーを入れるためのポリ袋です。今ある在庫はある程度もっているけど、ポリ袋を印刷するインクが不足しているんです。万が一インクが無くなったら、透明のトイレットペーパーを作るなど考えなければいけない」（スタジオ解説）（徳増 ないる アナウンサー）まずはイラン情勢です。トランプ大統領がこれまでの方針を一転させましてイランとの停戦延長を表明しましたが、けさの東京株式市場では、取引開始直後に市場初の6万円台をつけました。青山さん、この数字驚いたんですが、どのように捉えたらいいでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）停戦延長に期待感が集まったのは間違いないと思います。ただここまで株高になる理由はまず円安の影響があります。円安ドル高ですから外国人投資家にとっては日本株は買いやすい。さらにインフレ傾向と、円は金利が低い。ですから、余ったお金をどうするかというと、銀行に預けるよりも株とか不動産とか金とかに投資しがち。つまり株にお金が集まりやすい環境があるわけです。そういう状況の中で期待感が高まれば株価があがりやすいんですが、一方できょうの終値は、きのうより下がっているんですまだまだ株価は不安定だということも言えると思います。（徳増 ないる アナウンサー）戦闘終結を見据えての心理が働いているということなんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）プラスの材料で株価は上がりますが本当に戦闘が終結しそうかというと依然不透明です。また長期化しそうだという情報が出れば株価は下がるということなんだろうと思います。（徳増 ないる アナウンサー）そして津川さん、ホルムズ海峡ではイランが貨物船などを攻撃しているというニュースが入っていますけども、日本に関係する貨物船にも影響してくるんですか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）当然影響しますよね。日本政府もそうですが、船主さんですとか荷主さんですとか、個別の交渉がどこまで進むか…それ次第だと思いますね。（徳増 ないる アナウンサー）そして、県内でも、原油が足りなくなるという不安から、影響が大きくなっています。今この状況を見て、もう少しの辛抱なのか、もっと長く続くのか…津川さんはどうお考えですか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）もちろん先は分かりません。辛抱という話ですが…私はやはり工夫をするべきなんだと思うんですね。先ほど天浜線の情報でも、エンジンオイルの交換のタイミングを少し長くしましたという話があったじゃないですか。私たちも生活者として縮こまる必要はないと思うんですけども、例えばすぐ近所のコンビニに車で行くのではなく、歩いて行こうとか、公共交通機関使ってみようとか。電気も自分がいる部屋の電気を消す必要はないと思うんですけども、誰もいない部屋の電気は消そうとか、当たり前の省エネをどんどんやってもいいんじゃないかなとは思ってます。（徳増 ないる アナウンサー）確かに、まめに電気を消すなどはすぐにできることですし、私たちも一人一人工夫はできるかなと思うんですが、青山さん、政府は節約や節電については呼びかけをする必要はないという認識なんですよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうなんです。高市さんは、今、大きな賭けに出ていると言っていいと思います「経済活動」と「原油備蓄」どちらを大切にするかという選択の中で「経済活動」を大切にしたいという側に軸足を置いているんです。つまり景気を冷やしたくないので節約しましょうとを言わないわけです。エネルギーの節約となるとじゃあ出控えようかとか、活動を少し抑えようという話になる。例えば工場の機械を1台止めようかということになると、どうしても経済活動が停滞してしまう。その一方で、節約を呼び掛けずに普段通り原油を使い続けるとですね、原油の輸入が元に戻らない限り原油の備蓄は、どんどん減っていくわけです。どこかのタイミングで、これ以上備蓄を減らすと危ないと判断して節約に舵を切らなきゃいけないかもしれない。その時はですね、もうだいぶ減っているので、急激に節約しなきゃならなくなるんです。だから、結果的に舵を切り替えずに済めばいいけれど、舵を切り替える場合はあまり我慢しすぎると飛び降りなきゃいけない崖の高さが上がっちゃうんです。備蓄の枯渇はあってはならないことですので、ハンドリングが非常に難しい状況になっているんです。（徳増 ないる アナウンサー）今後も不安な状況が続きますけれども、今後のイラン情勢、安心できる良い方向へ向かうことを願っています。