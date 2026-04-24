4月21日、高市政権は発足から半年を迎えました。当初予算の攻防やイラン情勢など大きな動きがあったこの半年。23日は政治ジャーナリストの青山氏に高市政権の今と今後の注目ポイントをうかがいます。



（高市総裁）

「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」



2025年10月、女性初の首相となった高市首相。「私が総理でいいのか決めてもらう」と打って出た衆院選では歴史的圧勝。選挙公約では「2年間に限り飲食料品の消費税ゼロについて国民会議で検討を加速」することを掲げていました。





（高市首相９「食料品の消費税率ゼロから給付付き税額控除への移行を見据えて検討を進める方針です。諸課題を含めて、給付付き税額 控除と合わせて議論をして結論 を得ていきたいと考えておりま す。その上で野党の皆さまの協力が得られれば、夏前には少な くとも夏前には国民会議で中間取りまとめを行いたいと考えて おります」消費減税については2月下旬から超党派の「社会保障国民会議」で議論が続けられていますが、ここにきてトーンダウンしています。2026年度予算案を巡っては、最後まで年度内成立にこだわった高市首相ですが、結局は、年度をまたぐ結果に。依然、少数与党である参院では思い通りにはいきませんでした。（高市首相）「年度内成立が実現できなかった、ということについては大変残念ですけれども、結果的に国民生活に支障が生じるリスクをできる限り小さくできたと考えており ます」高市政権となってから外交政策でも難しい局面が続いています。2月28日、アメリカとイスラエルがイランを攻撃。ホルムズ海峡の安全確保をめぐりトランプ大統領がNATOなどから協力を得られないこと不満を示す中、行われた日米首脳会談。（高市首相）「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思います。そのために私は諸外国に働きかけてしっかりと応援をしたいと思っています」難しい対応が迫られた中、無難に切り抜けたと評価されました。一方で中国に対しては…。（高市首相）「例えば台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。（中国が）戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます」この発言に、中国は猛反発。中国側は、日本への渡航を控えるよう国民に呼びかけるなど、今も関係は冷え込んだままです。自民党が衆院で多くの議席を確保したことで気運が高まっているのが「憲法改正」への議論です。先日行われた自民党大会で高市首相は…。（高市首相）「そして憲法改正です。その新たなページをめくるべきかどうか、国民の皆様に堂々と問おうではありませんか」自衛隊の明記なども含まれる憲法改正について「立党から70年、時は来た」などと強い決意を示しました。このほか7月17日までが会期の特別国会で“高市カラー”の政策がどうなるのかも注目です。・スパイ防止法・武器輸出・皇室典範の改正・国旗損壊罪このあと、青山さんに高市首相の半年を評価してもらいます。（スタジオ解説）（徳増 ないる アナウンサー）本当にこの半年は、当初予算、そして日米首脳会談など大きな動きが多かったように思います。青山さん、この半年、高市カラーというのはどのように現れていましたか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）今までの永田町の常識を壊すんだと…特に高市さんがこだわったのはスピード感と政策の転換ですよね。これを前面に押し出して、ここまでは順調だというのは間違いないと思います。（徳増 ないる アナウンサー）では世論調査について見ていきます。NNNと読売新聞が4月17日から19日にかけて行った世論調査では、高市内閣の支持率は66%。前回と比べて5ポイント減っているんですが、それでも6割を超える高い支持率を維持しています。津川さん、この支持率…どう見ていますか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）これは非常に高い支持率だなと思います。青山さんにうかがいたいんですが、高市内閣発足当初、選挙に勝ったところも含めてですね、非常に多くの期待を寄せられて、それが支持率につながったと…これは間違いないと思うんですね。問題は何に期待したのか。政策の転換と先ほどおっしゃいましたが、例えば緊縮財政から積極財政。石破さんの時が本当に緊縮財政だったのか…これはこれで議論ありますけども、でも高市さんで積極財政になるんだろうという期待はあったと思うんですよ。ただ、ことしの予算を見るとですね…確かに過去最大なんですけど、割と義務的に自動的に増えている部分が多い。防衛予算は増えてますが、例えば中小企業対策なんて…そんな増えてないですし、公共事業予算も実は増えてない。この間、特に文化庁なんかですね…国立博物館、美術館は「自前でやってください」と…「税金あまり出しません」みたいな、かなり渋い話が出てきたりして…あまり積極財政という感じがしないなと思うんです。その中でも、これだけ高い支持率が維持されている…どういう意味でしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）私は今の段階でもこれからの“期待感”だと思います。この半年はいろいろあったように見えるけれども、ざっくり言うと補正予算を通して、衆議院選挙をして、本予算を通した…。これで半年経ってしまっているんですね。高市カラーの法案はこれから出てくるんです。また先ほどおっしゃった積極財政にしても、今年度予算というのは石破内閣がシーリングを組んだものを高市内閣が引き継いだものですから、基本的にそこの枠から出られないんですよ。高市総理としてはこの6月の骨太の方針から来年度予算にかけてでようやく、高市カラーを出せるんです。その意味で、高市さんの真価が問われるのはこれからなんです。（徳増 ないる アナウンサー）そして、ここからはこちらの3つのテーマについて見ていきたいと思います。まずは消費減税なんですけれども…選挙公約でも飲食料品の消費税率2年間ゼロをあげていました。超党派の国民会議で現在検討が進められているんですが、税率の変更によるレジの改修…こちらには、およそ1年かかるといわれています。そんな中、事業者からは、「消費税を1%にすれば3か月で終了する」という声も上がっています。青山さん、この急浮上した「消費税1%案」というものも出てきましたが、高市首相にとって、今後どんな課題が見えてきますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）今の状況は本当に税率1%なら準備が短くて、ゼロだったら1年かかるのか？ということを調査しているんです。ただ高市さんの周辺はこの議論は要は「消費税をゼロにしたくない」ためではないかと疑っているんです。「食料品の税率をゼロにするのは大変だし時間もかかるんだ」ということが言いたいんだろうと。その一方で、１％なら早く減税できるということがが本当だったら、「8%のままよりはいいから、迅速にやった方がいい」って…。例えば日本維新の会の藤田共同代表などはそのように言い出しています。一方で、この1%とか2%に下げるというのはあまりにも中途半端な、姑息な感じがしますので、だったら「消費税には手をつけないで給付金税額控除を前倒しで始めた方が早く実現できていいんじゃないか」という声もある。というように国民会議の議論は本当に紛糾しているんですね。ただ、今の国民会議の議論は食料品の消費税を「下げよう」って結論にはならない流れだと思います。（徳増 ないる アナウンサー）そうなんですね。津川さん、気になる点は？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）確かに国民会議もそうだと思うんですが、ある国会議員の方々にチラッとうかがったんですけど…野党の方々もですね。ちょっと、もうこれ「消費税ゼロ」無理なんじゃないかっていう雰囲気になってますが、国会もそんな感じですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、それに今、イランの情勢が不透明です。原油の値段と共に物価が上がっていくと食料品の消費税を下げてもあっという間に物価上昇に吸収されてしまうんじゃないか。それなのに貴重な財源がなくなってガソリンや電気の補助金に問題が生じるんじゃないかという声も出ています。このような状態で結局最後は、高市さんが…それでもやるか、国民会議や野党の意見を聞いてやめるか…の決断なんですね。しかし高市さんは選挙で「悲願」とまで言ったので、ここでやめたら「嘘つき」というレッテルを貼られる可能性もある。結局、消費税減税に踏み切るしかなんじゃないかという見方が強い状況です。国民会議の議論をある意味、踏みにじっても消費減税に踏み切るのか。最後は…高市さんの決断ですね。（徳増 ないる アナウンサー）国民のためになる判断をしてほしいと思いますよね。続いて見ていくのはこちら、憲法改正についてです。きのう議員連盟が発足、設立されました。そして、自民党は改憲案をすでに提案しているんですけれども、このように自衛隊の明記や緊急事態条項、大規模災害などが起きたときに内閣の権限を強化するというものですが…この創設などをあげています。青山さんが特に注目しているのは、このうちどちらでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）自民党大会で高市総理は「時が来た」と言いましたけれども…一体それは何を意味しているのか。衆議院選挙で自民党が3分の２の議席を取ったこともありますが、やはり国際情勢ですよね。トランプ大統領のアメリカに日本の安全保障を頼っていいのか。そして、中国の軍拡や北朝鮮の核開発などアジアの安全保障環境が変わる中で、日本の防衛政策を変えていく「時が来た」…そのために憲法改正が必要なんだというふうに聞こえるわけですよね。自民党としては連立相手が日本維新の会に変わったことで、憲法改正がやりやすくなった側面はありますが、一方で。維新は憲法9条2項の「戦力の不保持」を削除したうえで「自衛隊」を明記すくべきだという…これまで自民党が考えていた…安倍首相などが考えた改憲案よりも、さらに踏み込んだ案を出しています。つまり憲法を改正したいのは分かるんですけど、具体的にどの部分をどのように変えるかが大事なんです。その議論にはまだ至っていないというのが現状ですね。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）…何をどう変えるか、国会議員の皆さんが議論するのはもちろん大事ですけども、最終的に決めるのは国民ですよね。議員が決めるわけではないですよね。ですから私たちが今どう考えるかをどんどん議論していかなきゃいけないと思います。自民党案の中で、実は私がすごく注意をしているのが、「緊急事態条項」なんです。今どんな議論がなされているのか…解説していただいていいですか。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「緊急事態条項」というのは、一つは、例えば大災害が起こった時に、選挙のタイミングが重なったらどうするか。国会をどのように維持するか、そういうことは全く決まっていないんですね。憲法を改正して災害が起こった時、非常事態の時に、議員の任期を特例で延長できるようにするかという議論です。。もう一つは緊急事態の際の政府の権限をどこまで認めるのか。例えば、大災害が起こった時には国会で法律を変えたり新法を作ったりする余裕がないので、政府に強い権限を与えようという議論です。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）ただ、どういう時が「緊急事態」なのかというところが、私、すごく気になるんですけどね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）それは極めて重要です。例えばトランプ大統領は、今が「緊急事態」だと認定して関税を上げたりしています。今が本当に「緊急事態」にあたるのか、結局、裁判所の判断に委ねるとなると時間がかかっちゃうんです。だから政策が先に進む。いずれにしても時の権力者が「緊急事態」を乱用しないようにどう担保するかというのは非常に重要なポイントだと思います。（徳増 ないる アナウンサー）外交の話なんですけれども。来月には、…米中首脳会談。そして6月中旬にはフランスで予定されているG7サミットがありますけれども。ここでは高市首相が再びトランプ大統領と向き合うことになります。青山さん、注目点は？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、トランプ大統領とどう向き合うかについては高市さんの頭の中で、すごく大きな位置を占めているんですが、一方で、今改めて必要性が認識されているのが中東との関係ですね。今後も原油を…中東に一定程度依存するというのは、調達先を分散したとしても、続くと思います。これからサミットなどもありますけれども、外交経験が乏しい高市さんが幅広い外交にどう舵を切れるのか。これ、高市さんの今後の課題だといっていいと思います。（徳増 ないる アナウンサー）今後も高市首相は難しい判断を迫られることになりそうです。