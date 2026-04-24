「兄弟は全員家を出たので、自分は残っていよう…」35歳男性、年収400万円。貯金300万円の彼が選ぶ実家生活
職場の近さといった利便性に加え、高齢の両親を支える役割を担いながら、住み慣れた実家を生活の拠点に選ぶケースもあります。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、茨城県筑西市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：茨城県筑西市
家族構成：両親、私
世帯年収：私400万円、両親不明
実家の間取り：一軒家2LDK
交際費：約3万円
毎月のお小遣い：10万円程度
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところ予定なし」と話しました。
さらに「今の職場も近いし家を出る必要性も特にありません。また、両親も割と高齢のため、何かあった時に心配な部分があります。兄弟は全員家を出たので、自分は残っていようと考えています」と話してくれました。
続けて、「一人暮らしのほうが自由度が高いというメリットはたしかにあると感じます」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「特にはありません。私自身があまり浪費しないタイプなので家にお金を入れていくことを継続していけば問題ないと思います」と続け、自身の堅実な生活習慣を背景に、将来に向けた揺るぎない自信をのぞかせました。
両親を見守りつつ安定した生活を送る一方、共有スペースの使い方や干渉に葛藤も。家族との絆を大切にしながら、実家暮らしの利点を賢く活用しているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、茨城県筑西市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳男性
職業：会社員
在住：茨城県筑西市
家族構成：両親、私
世帯年収：私400万円、両親不明
実家の間取り：一軒家2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：2万円
交際費：約3万円
毎月のお小遣い：10万円程度
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところ予定なし」と話しました。
「兄弟は全員家を出たので、自分は残っていよう」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「実家のほうが住みやすいし、落ち着きます」と回答。
さらに「今の職場も近いし家を出る必要性も特にありません。また、両親も割と高齢のため、何かあった時に心配な部分があります。兄弟は全員家を出たので、自分は残っていようと考えています」と話してくれました。
「プライバシーが干渉されている感は否めません」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「特に苦労しているという点はないのですが、お風呂の入るタイミングやトイレのタイミングが重なったり、あと親だから仕方ありませんが、プライバシーが干渉されている感は否めません」といいます。
続けて、「一人暮らしのほうが自由度が高いというメリットはたしかにあると感じます」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「特にはありません。私自身があまり浪費しないタイプなので家にお金を入れていくことを継続していけば問題ないと思います」と続け、自身の堅実な生活習慣を背景に、将来に向けた揺るぎない自信をのぞかせました。
両親を見守りつつ安定した生活を送る一方、共有スペースの使い方や干渉に葛藤も。家族との絆を大切にしながら、実家暮らしの利点を賢く活用しているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)