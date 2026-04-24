ランニング後が大事！筋肉の回復を早めてケガのリスクを下げる「アイシング」のやり方とは？【ランニングの教科書】

ランニング後が大事！筋肉の回復を早めてケガのリスクを下げる「アイシング」のやり方

筋肉の回復を早めてケガのリスクを下げる

ランニング後は、静的ストレッチだけでなくアイシングも行ないましょう。運動によって体に負荷をかけると、筋肉の細胞は損傷します。損傷した細胞は少しずつ修復されていき、この過程で細胞は以前よりも強化されます。これを「超回復」と呼びます。

ところが、運動後に何もケアをしないと、修復のペースが遅くなる可能性があります。細胞が損傷すると壊れた細胞を消化する酵素が活性化しますが、実はこの酵素は周辺の正常な細胞も一緒に消化してしまうのです。

しかし、アイシングで筋肉を冷やせば、この被害を最小限に抑えることができます。消化される細胞が少ないほど筋肉の回復は早まり、超回復の効果も高まります。

アイシングの方法はとても簡単。足首やひざなど「疲労で張りを感じる部分」を氷で冷やすだけです。「アスリートならまだしも、一般ランナーがアイシングするのは大げさでは？」などと思わないでください。回復が遅れ、疲労が蓄積すれば故障のリスクが高まります。たとえ気温の低い真冬であっても、違和感があるようならしっかりアイシングしましょう。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』