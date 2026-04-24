東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7128　高値0.7167　安値0.7111

0.7216　ハイブレイク
0.7191　抵抗2
0.7160　抵抗1
0.7135　ピボット
0.7104　支持1
0.7079　支持2
0.7048　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5854　高値0.5912　安値0.5840

0.5969　ハイブレイク
0.5941　抵抗2
0.5897　抵抗1
0.5869　ピボット
0.5825　支持1
0.5797　支持2
0.5753　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3701　高値1.3714　安値1.3661

1.3776　ハイブレイク
1.3745　抵抗2
1.3723　抵抗1
1.3692　ピボット
1.3670　支持1
1.3639　支持2
1.3617　ローブレイク