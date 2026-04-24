東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7128 高値0.7167 安値0.7111
0.7216 ハイブレイク
0.7191 抵抗2
0.7160 抵抗1
0.7135 ピボット
0.7104 支持1
0.7079 支持2
0.7048 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5854 高値0.5912 安値0.5840
0.5969 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5897 抵抗1
0.5869 ピボット
0.5825 支持1
0.5797 支持2
0.5753 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3701 高値1.3714 安値1.3661
1.3776 ハイブレイク
1.3745 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3692 ピボット
1.3670 支持1
1.3639 支持2
1.3617 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7128 高値0.7167 安値0.7111
0.7216 ハイブレイク
0.7191 抵抗2
0.7160 抵抗1
0.7135 ピボット
0.7104 支持1
0.7079 支持2
0.7048 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5854 高値0.5912 安値0.5840
0.5969 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5897 抵抗1
0.5869 ピボット
0.5825 支持1
0.5797 支持2
0.5753 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3701 高値1.3714 安値1.3661
1.3776 ハイブレイク
1.3745 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3692 ピボット
1.3670 支持1
1.3639 支持2
1.3617 ローブレイク