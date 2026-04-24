◇ナ・リーグ ドジャース3―0ジャイアンツ（2026年4月23日 サンフランシスコ）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に勝利を収め、連敗を2でストップ。先発のタイラー・グラスノー投手（32）が8回1安打無失点と好投し、打線も数少ないチャンスをモノにして勝ち切った。デーブ・ロバーツ監督（53）は3勝目挙げた先発右腕を最大限に評価した。

相手打線を力でねじ伏せた。初回は1死から四球を出したが、アウトを全て三振で奪う完璧な立ち上がり。2、4回と先頭打者を出塁させたが、いずれも併殺打でしのぎ、相手に三塁を踏ませることなく8回まで0を並べた。指揮官は「今日はとにかく“勝たないといけない”という意識を彼が持っていたと思う。打線は少し停滞している状況だったけど、彼が流れを作ってくれた」と評価。「球の内容もどんどん良くなっていったし、それが必要だった。ブルペンも助かったし、勝利につながった。前から言っている通り、これが彼の本来の姿。だから驚きはないし、今日はしっかり引っ張っていこうと思っていた」と賛辞は止まらなかった。

グラスノーはロブレスキと並んでチーム最多の3勝目をマーク。5試合のうち6投球回以上、3失点以内のクオリティースタート（QS）を4試合で記録。防御率2.45と安定感を示す。シーズン前から山本由伸、大谷翔平のサイ・ヤング賞争いに期待を寄せていた監督は、グラスノーも候補に入るべきかと問われ「入るべきだと思う」と即答した。

「今の彼は精神的にも成熟してきているし、その点がこれまで欠けていた部分だった。毎回ベストな状態で投げられるわけではないし、試合の中でストレスもあるし、コントロールできないこともある。それでも対処できるかが重要。今はそれができるようになっている。持っている球に加えて、そういう面も備わってきた。今年は本当に楽しみだよ」と先発陣で切磋琢磨し、栄誉を争うような構図に期待した。