村上宗隆“大谷翔平超え”の6試合連続ホームランならず　5打数1安打、守備ではファインプレーも　

◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス1ー4シカゴ・ホワイトソックス 23日（日本時間24日午前4時40分試合開始、チェイスフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ホワイトソックスは23日（日本時間24日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、村上宗隆選手（26）が「2番・一塁」で先発出場。3回にライト前ヒットを放ったがホームランは出ず、日本選手初の6試合連続本塁打はならなかった。

村上は5打数1安打3三振の成績。試合は9回表に1番ベニンテンディのスリーランホームランで勝ち越したホワイトソックスが、4−1で逆転勝ちを収めた。

4回裏にはダイヤモンドバックス4番デルカスティーヨのライトへ抜けるかという鋭い当たりを横っ飛びでダイビングキャッチし、ファーストゴロでアウトにする好守を披露。MLBの公式Xも「Munetaka Murakami makes a diving stop and gets the out!（村上宗隆がダイビングキャッチでアウトを取った！）」と動画付きで速報するなど、この日は守備でも魅せた。