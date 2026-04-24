・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９５．８５ドル（＋２．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７２４．０ドル（－２９．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７５４６．５セント（－２４２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１０．７５セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５５．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５９．７５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３８１．８４（＋３．６５）

出所：MINKABU PRESS