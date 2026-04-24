２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９５．８５ドル（＋２．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７２４．０ドル（－２９．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５４６．５セント（－２４２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１０．７５セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．７５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．８４（＋３．６５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９５．８５ドル（＋２．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７２４．０ドル（－２９．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５４６．５セント（－２４２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１０．７５セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．７５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．８４（＋３．６５）
出所：MINKABU PRESS