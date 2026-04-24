『モータルコンバット』最新映画にシリーズ人気キャラ参戦！ 予告＆場面写真解禁
6月5日公開の映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、シリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）がついにその姿を現し、スコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）らの勇姿も収めた本予告、場面写真が解禁された。
【動画】一番ナメてた男が世界を救う？『モータルコンバット／ネクストラウンド』本予告
人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』シリーズの最新作。前作では、地球界と魔界それぞれの戦士たちが集結し、壮絶な戦いの幕開けが描かれた。本作ではついに、最後の運命の戦士がそろい、人間界と魔界が激突する究極の格闘大会“モータルコンバット”が開催される。
前作に引き続き、配信ドラマ『SHOGUN 将軍』で世界を席巻した、スコーピオン役の真田広之とライデン役の浅野忠信が続投。さらに、ジョニー・ケイジ役のカール・アーバンが新たに加わり、戦いは新たな局面に。
今回解禁された本予告では、前作でその登場が示唆されていたシリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が、ついにその姿を現す。人気が落ち目の元アクションスターでありながら、人間界の“切り札”として「モータルコンバット」へと強制参加させられた彼は、「選ばれし者でもない。チャンピオンでもない」としぶりながらも、「あんたの力がいる。一緒に戦ってくれ」と言われ、やがて独特のユーモアと、大胆不敵なスタイルで魔界の強敵に挑んでいく。
映像ではそのほか、スコーピオン（真田広之）とライデン（浅野忠信）を中心に、限界を超えた超絶アクションが次々と展開。魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶の軍勢、新キャラクターのキタナなども登場し、戦いは一気に“決戦の舞台”へと加速する。そしてすべてのファイターが揃い、遂に大会の幕が上がる――。
あわせて解禁された場面写真は、ジョニー・ケイジの戦闘シーンをはじめ、スコーピオン、ライデンらの登場シーンが切り取られており、すべてが“開幕直前”の覚悟を物語るカットとなっている。
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。
【動画】一番ナメてた男が世界を救う？『モータルコンバット／ネクストラウンド』本予告
人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』シリーズの最新作。前作では、地球界と魔界それぞれの戦士たちが集結し、壮絶な戦いの幕開けが描かれた。本作ではついに、最後の運命の戦士がそろい、人間界と魔界が激突する究極の格闘大会“モータルコンバット”が開催される。
今回解禁された本予告では、前作でその登場が示唆されていたシリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が、ついにその姿を現す。人気が落ち目の元アクションスターでありながら、人間界の“切り札”として「モータルコンバット」へと強制参加させられた彼は、「選ばれし者でもない。チャンピオンでもない」としぶりながらも、「あんたの力がいる。一緒に戦ってくれ」と言われ、やがて独特のユーモアと、大胆不敵なスタイルで魔界の強敵に挑んでいく。
映像ではそのほか、スコーピオン（真田広之）とライデン（浅野忠信）を中心に、限界を超えた超絶アクションが次々と展開。魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶の軍勢、新キャラクターのキタナなども登場し、戦いは一気に“決戦の舞台”へと加速する。そしてすべてのファイターが揃い、遂に大会の幕が上がる――。
あわせて解禁された場面写真は、ジョニー・ケイジの戦闘シーンをはじめ、スコーピオン、ライデンらの登場シーンが切り取られており、すべてが“開幕直前”の覚悟を物語るカットとなっている。
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。