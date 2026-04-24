あすの『土スタ』は“春のケンティー祭り”！ 中島健人の魅力を徹底深堀り
あす4月25日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、4月28日スタートのドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』を特集。主演の中島健人をゲストに迎える。
【写真】中島健人、“セクシーケンティー”から“フェロモンケンティー”へ！ 超絶イケメン店長役に「これは僕だな」
『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。主演の中島は、フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしているコンビニ店長役を演じる。
今回の『土スタ』では「土スタ 春のケンティー祭り」と題し、NHKドラマの出演は初めてという中島と『コンビニ兄弟』の魅力を深掘り。撮影秘話はもちろんのこと、スタジオに「コンビニのレジセット」を再現。今回ドラマで習得した中島のレジ対応を視聴者にも体験してもらうコーナーも用意する。
また、中島おすすめの飲み物を優雅に飲みながら語らうコーナー「マイ・スウィート・ティータイム」や、友人の赤楚衛二による「ケンティーは実は〇〇が好き！」といった普段の中島に関するマル秘エピソードも。
『土スタ』「『ドラマ10 コンビニ兄弟』特集」は、NHK総合にて4月25日13時50分放送。
【写真】中島健人、“セクシーケンティー”から“フェロモンケンティー”へ！ 超絶イケメン店長役に「これは僕だな」
『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。主演の中島は、フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしているコンビニ店長役を演じる。
また、中島おすすめの飲み物を優雅に飲みながら語らうコーナー「マイ・スウィート・ティータイム」や、友人の赤楚衛二による「ケンティーは実は〇〇が好き！」といった普段の中島に関するマル秘エピソードも。
『土スタ』「『ドラマ10 コンビニ兄弟』特集」は、NHK総合にて4月25日13時50分放送。