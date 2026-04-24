今、SNSで「アラサーリリース」という言葉が波紋を広げている。女性が結婚を意識しやすい30歳前後のタイミングで別れを告げられる現象を指す言葉だが、実話をもとにした漫画がトレンド入りするなど、当事者世代を中心に強い関心が寄せられている。「ABEMA Prime」では、実際にこの状況を経験した女性と、将来的にパートナーを「リリース」しようと考えている男性を招き、恋愛や結婚における「年齢の価値」について議論を交わした。

【映像】年上？年下？男女別、結婚相手に求める年齢層

■30歳の誕生日 その翌月に告げられた別れ

都内在住の加藤さん（31）は昨年、2年間交際した相手から突然の別れを告げられた。「31歳くらいで結婚したいと、付き合った当時伝えていたが、突然、誕生日を祝ってもらった翌月に振られてしまった」。

別れは唐突だった。「ケンカをしたことは本当に1回もなかった。過ごした時間全部がすごく楽しかった」という状況で、さらに「振られた日も『次、ここに行こう』みたいな会話をしていたので、その瞬間のショックは大きかった」と、明かした。

加藤さんは、この2年間という時間の重みについて、「女性は30歳ぐらいで（結婚の）目処をつけていかないと出産・空いたキャリアを取り戻すなど考えること多いが、男性は逆にある程度仕事も安定・収入も上がって人生がすごい豊かになっているタイミングなので、男女の温度差はどうしてもあると思う」と考えを述べた。

一方で、現在20歳の彼女と交際中のよっしぃさん（54）は、将来的に彼女を「アラサーリリース」しようとも考えているという。理由について、「私が今54歳で、このまま60歳、70歳と付き合っていた時に、彼女が自分の『介護』する人になってしまう」と述べ、「彼女の将来的なことを考えて、前向きなリリースです」と主張した。

また、若い女性に惹かれる理由については、同世代に対し「経験値が高い分だけ、リアクションが薄い」と感じる一方で 、若い女性は「素直なところもあり、可愛げもある。そういうところが好き」と語る。さらに「バーに連れていったら『こういう世界があるんだ！』という新鮮な反応が返って来るのが嬉しい」と、若さゆえの反応を楽しんでいた。

■「アラサーリリース」という言葉の弊害

EXIT・兼近大樹は、世の中の結婚相手に関する「誠実さ」の定義に疑問を呈する。「お付き合いをしないで見極めるという方法は誠実ではないと、今の世の中では扱われる」と指摘。「誠実だからこそお付き合いしない方法を選んでも『チャラい』と言われてしまう。そうなった場合、お付き合いをしてから相手のことを知って、将来一緒に生きていける人かどうかを考えたいが、それをして同じぐらいの年齢の相手を選ぶと、（別れた場合に）アラサーリリースと言われてしまうと考えたら進めない」と、男性側の苦悩を代弁した。

相方のりんたろー。も、「アラサーリリースという言葉をあんまり広めない方がいいと思う。恋愛と結婚をガチガチに結びつけると、恋愛のハードルがどんどん上がる。気軽に恋愛できる状態にしておいた方がいい」と語った。

フリーアナウンサー・柴田阿弥氏は、年齢という要素をどう捉えるべきかについて持論を展開する。「生物学的な話において、年齢は大事。男女問わず妊娠・出産があり、転職とか介護、収入、健康、昇進も年齢が絡んでくる」とした上で 、「歳を重ねた人の価値を、年齢だけで査定することと混ぜない方がいい。そこを混同すると、差別やハラスメントになる」と提言した。

また、中道改革連合の衆議院議員・泉健太氏は結婚に関する男女の傾向の違いについて、「女性は男性に対してキャリアで見ている。年齢が上でしっかりとした生活力を求めている傾向があるが、男性は愛情や甘えみたいなもので、より受け入れてくれる年下の女性を探しているところがある。だからこれだけ違う傾向が出ている」と分析した。

議論の締めくくりとして、加藤さんは「結婚願望は私の方が強かったので、むしろ私から提案するべきだった。男の人に全部預けてしまうのもよくなかった」と、自らの主体性についても振り返った。また、よっしぃさんは、「アラサーリリースに至る経緯も人それぞれ違う。だけど、アラサーリリースは『用無しだから捨てる』という、悪いイメージが先行している。アラサーリリースという言葉を広めたくない」と、言葉が独り歩きすることへの懸念を口にした。

（『ABEMA Prime』より）

