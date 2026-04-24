【GWはスヌーピーミュージアムへ！】花だらけの季節イベント「ハッピー・フラワー」が4月25日からスタート
東京・町田市の南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」では、2026年4月25日(土)から7月3日(金)まで、季節限定イベント「ハッピー・フラワー」を開催。ゴールデンウィーク(以下GW)のおでかけから母の日、父の日と約2カ月間、ハッピーな気持ちとともに、フラワーとスヌーピーたちの空間を楽しめる。
【画像】ハッピー・フラワーの新商品を見る
■「ピーナッツ」コミックには、もともと花のシーンがいっぱい
スヌーピーミュージアムで通年開催されているシーズンイベント「HAPPY SEASONS!」。約2カ月ごとに季節のテーマで館内を彩る企画で、今回は初めて「ハッピー・フラワー」というテーマで開催する。
「ピーナッツ」コミックには、もともと花が登場するシーンが数多く描かれてきた。自然に咲く花々の中で会話するシーンもあれば、スヌーピーたち自身がユーモラスに花になってしまうシーンも。また、「ピーナッツ」が生まれたアメリカでは、5月の第2日曜日が母の日、6月の第3日曜日が父の日とされており、花や手紙を贈るやさしいエピソードが繰り返し描かれてきた。そんな「ピーナッツ」の世界観を、カラフルな花とスヌーピーたちで表現したのが今回のイベントだ。
■来場日で変わる！3種の限定ノベルティ
「ハッピー・フラワー」期間中は、来場者に期間限定のノベルティがプレゼントされる。注目したいのは、来場する日によってもらえるデザインが変わること。
まず2026年4月25日(土)から5月10日(日)までは「母の日にぴったりミニカード」を、2026年6月8日(月)から6月21日(日)までは「父の日にぴったりミニカード」を配布。シックなピンクとブルーで描かれたスヌーピーのミニカードは、大切な人に一言添えて渡したくなるかわいさだ。
2026年5月11日(月)から6月7日(日)、6月22日(月)から7月3日(金)の期間は、カラフルな「ハッピー・フラワー クリアステッカー」をランダム3種の中からプレゼント。さらに、年間パスポート「SPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP」の所有者は、ブラウンズストアで買い物をすると、1950年代のスヌーピーの限定ダイカットステッカーがもらえる(※各ノベルティ、一人1枚、なくなり次第終了)。
■春らしいフラワーグッズがブラウンズストアにずらり
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」には、フラワーモチーフの新作が勢ぞろい。
1950年代のスヌーピーたちとお花を散りばめた「スカーフトートバッグ 50's フラワー」は、スカーフのようにカバンの持ち手に結んでアレンジするのも楽しい一枚。同じく50年代デザインの「クリアマルチケース 50's フラワー」(ランダム5種)は、カラビナ付きでカードや小物を入れてカバンに付けられる仕様だ。
さらに、ピーナッツ・ギャングがミュージアムを楽しむ姿を描いた「アクリルキーチェーン WELCOME ART」(ランダム8種)、春から初夏のお便りにぴったりの「ポストカード Flower」(4種)も登場。お気に入りの1点を探しに行きたい。
■自分だけの1点を作る！3つの体験ワークショップがフラワー仕様に
ミュージアムの定番ワークショップにも、期間限定デザインが仲間入り。
大人気の「スヌーピー缶バッジワークショップ」(700円)は、ガチャガチャから出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、名前などを入れて自分だけの1点を作れる企画。今回はレギュラー6種に加えて、フラワーとスヌーピーをあしらった「ハッピー・フラワー」限定4種が登場する。3月から新設された「ミニふかパーク」で「ピーナッツ」の世界観に浸りながら作ってみよう。
「OSMO(オスモ)」(1320円)は、ミュージアム限定の「フレーム」と「効果音&ワード」、さらに「文字」を自由に組み合わせて、世界にひとつだけのスタンプが作れる。今回、オリジナル22種に加えて「ハッピー・フラワー」限定1種と「みんなのライナス」展限定1種の計24種のフレームから選べるように。できあがったスタンプを、カレンダーやスケジュール帳、日記に押せば、毎日の何気ないページがちょっと特別になりそう。
セルフフォトブース「Photomatic」(印刷2枚1200円)は、ブースに入るだけでハイクオリティな写真が撮れる撮影体験。今回は1950年代のスヌーピーとチャーリー・ブラウンが花とともに描かれた、やわらかな色合いの限定フレームに変わる。PEANUTSデザインのPhotomaticが体験できるのは、国内ではスヌーピーミュージアムだけ。家族でも、友達とでも、カップルでも、ぬいぐるみとでも--今この瞬間だけの1枚を思い出として残そう。静止画データと撮影時の動画データのダウンロードも可能だ。
■PEANUTS Cafeには、写真映え確実なピンクのドリンクが登場
隣接する「PEANUTS Cafe」には、「スヌーピーのふかふかハッピー・フラワーオレ」(1012円)が期間限定で登場。いちごミルクのやさしい甘さに、ふんわりなめらかなストロベリーホイップをのせた一杯で、添えられたビスキュイをホイップにディップして食べるのがおすすめ。テイクアウトメニューも用意されるので、暖かい季節のお散歩のおともにも。
■同時開催中の「ふかふかミュージアム」&「みんなのライナス」も見逃せない
2026年3月からスタートした新企画「ふかふかミュージアム」では、約500体のスヌーピーに囲まれて写真が撮れるスポットなど、「スヌーピーたちが大好き！」と感じられる体験がさらに充実。2026年8月30日(日)までの企画展「Together with LINUS みんなのライナス」では、45点のコミック原画・複製原画でライナスの魅力を紹介しており、水色の安心毛布にちなんだフォトスポットも登場している。ハッピー・フラワーと合わせて、一日中「ピーナッツ」の世界に浸れるのもうれしい。
GWの家族のおでかけに、母の日・父の日のギフト選びに、友達との週末に--春から初夏のスヌーピーミュージアムへ足を運んでみて。
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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スヌーピーミュージアムで通年開催されているシーズンイベント「HAPPY SEASONS!」。約2カ月ごとに季節のテーマで館内を彩る企画で、今回は初めて「ハッピー・フラワー」というテーマで開催する。
「ピーナッツ」コミックには、もともと花が登場するシーンが数多く描かれてきた。自然に咲く花々の中で会話するシーンもあれば、スヌーピーたち自身がユーモラスに花になってしまうシーンも。また、「ピーナッツ」が生まれたアメリカでは、5月の第2日曜日が母の日、6月の第3日曜日が父の日とされており、花や手紙を贈るやさしいエピソードが繰り返し描かれてきた。そんな「ピーナッツ」の世界観を、カラフルな花とスヌーピーたちで表現したのが今回のイベントだ。
■来場日で変わる！3種の限定ノベルティ
「ハッピー・フラワー」期間中は、来場者に期間限定のノベルティがプレゼントされる。注目したいのは、来場する日によってもらえるデザインが変わること。
まず2026年4月25日(土)から5月10日(日)までは「母の日にぴったりミニカード」を、2026年6月8日(月)から6月21日(日)までは「父の日にぴったりミニカード」を配布。シックなピンクとブルーで描かれたスヌーピーのミニカードは、大切な人に一言添えて渡したくなるかわいさだ。
2026年5月11日(月)から6月7日(日)、6月22日(月)から7月3日(金)の期間は、カラフルな「ハッピー・フラワー クリアステッカー」をランダム3種の中からプレゼント。さらに、年間パスポート「SPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP」の所有者は、ブラウンズストアで買い物をすると、1950年代のスヌーピーの限定ダイカットステッカーがもらえる(※各ノベルティ、一人1枚、なくなり次第終了)。
■春らしいフラワーグッズがブラウンズストアにずらり
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」には、フラワーモチーフの新作が勢ぞろい。
1950年代のスヌーピーたちとお花を散りばめた「スカーフトートバッグ 50's フラワー」は、スカーフのようにカバンの持ち手に結んでアレンジするのも楽しい一枚。同じく50年代デザインの「クリアマルチケース 50's フラワー」(ランダム5種)は、カラビナ付きでカードや小物を入れてカバンに付けられる仕様だ。
さらに、ピーナッツ・ギャングがミュージアムを楽しむ姿を描いた「アクリルキーチェーン WELCOME ART」(ランダム8種)、春から初夏のお便りにぴったりの「ポストカード Flower」(4種)も登場。お気に入りの1点を探しに行きたい。
■自分だけの1点を作る！3つの体験ワークショップがフラワー仕様に
ミュージアムの定番ワークショップにも、期間限定デザインが仲間入り。
大人気の「スヌーピー缶バッジワークショップ」(700円)は、ガチャガチャから出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、名前などを入れて自分だけの1点を作れる企画。今回はレギュラー6種に加えて、フラワーとスヌーピーをあしらった「ハッピー・フラワー」限定4種が登場する。3月から新設された「ミニふかパーク」で「ピーナッツ」の世界観に浸りながら作ってみよう。
「OSMO(オスモ)」(1320円)は、ミュージアム限定の「フレーム」と「効果音&ワード」、さらに「文字」を自由に組み合わせて、世界にひとつだけのスタンプが作れる。今回、オリジナル22種に加えて「ハッピー・フラワー」限定1種と「みんなのライナス」展限定1種の計24種のフレームから選べるように。できあがったスタンプを、カレンダーやスケジュール帳、日記に押せば、毎日の何気ないページがちょっと特別になりそう。
セルフフォトブース「Photomatic」(印刷2枚1200円)は、ブースに入るだけでハイクオリティな写真が撮れる撮影体験。今回は1950年代のスヌーピーとチャーリー・ブラウンが花とともに描かれた、やわらかな色合いの限定フレームに変わる。PEANUTSデザインのPhotomaticが体験できるのは、国内ではスヌーピーミュージアムだけ。家族でも、友達とでも、カップルでも、ぬいぐるみとでも--今この瞬間だけの1枚を思い出として残そう。静止画データと撮影時の動画データのダウンロードも可能だ。
■PEANUTS Cafeには、写真映え確実なピンクのドリンクが登場
隣接する「PEANUTS Cafe」には、「スヌーピーのふかふかハッピー・フラワーオレ」(1012円)が期間限定で登場。いちごミルクのやさしい甘さに、ふんわりなめらかなストロベリーホイップをのせた一杯で、添えられたビスキュイをホイップにディップして食べるのがおすすめ。テイクアウトメニューも用意されるので、暖かい季節のお散歩のおともにも。
■同時開催中の「ふかふかミュージアム」&「みんなのライナス」も見逃せない
2026年3月からスタートした新企画「ふかふかミュージアム」では、約500体のスヌーピーに囲まれて写真が撮れるスポットなど、「スヌーピーたちが大好き！」と感じられる体験がさらに充実。2026年8月30日(日)までの企画展「Together with LINUS みんなのライナス」では、45点のコミック原画・複製原画でライナスの魅力を紹介しており、水色の安心毛布にちなんだフォトスポットも登場している。ハッピー・フラワーと合わせて、一日中「ピーナッツ」の世界に浸れるのもうれしい。
GWの家族のおでかけに、母の日・父の日のギフト選びに、友達との週末に--春から初夏のスヌーピーミュージアムへ足を運んでみて。
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