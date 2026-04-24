『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのアラゴルン役で知られるヴィゴ・モーテンセン出演、小説をもとにした映画『Embers（原題）』の撮影が開始され、ファーストルックが公開された。米に掲載されている。

本作は、ハンガリーの作家であるマーライ・シャーンドルの小説『灼熱』の映画化で、物語の中心となるのは長年離れ離れになっていたかつての無二の親友、ヘンリックとコンラッド。二人が再会した夜、コンラッドが謎の失踪を遂げた真相と二人を引き裂いた秘密、そしてその中心にいた女性の存在が明らかになっていく──。

モーテセンはコンラッド役を演じ、ヘンリック役は『ハリー・ポッター』シリーズのヴォルデモートや『007』シリーズのM役などで知られるレイフ・ファインズが務める。撮影はすでに、ハンガリーのブダペストで開始されている。

そのほかキャストには、『DUNE／デューン』シリーズなどのシャーロット・ランプリング、『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』（2019）のキャサリン・ラングフォード、『ホワイト・クロウ 伝説のダンサー』（2018）のルイス・ホフマン、『オーシャン・シールズ 海軍極秘作戦』（2024）のヘイス・ブロム、『完全なるチェックメイト』（2015）のエヴリーヌ・ブロシュ、『チャタレイ夫人の恋人』（2022）のジョナ・ラッセルが名を連ねる。

ファーストルックでは、クラシックンなスーツ姿のモーテセンとファインズが暖炉の傍で、真剣な表情を浮かべて対面している姿が切り取られている。

監督を務めるのは、『メフィスト』（1981）でアカデミー賞外国語映画賞を受賞したイシュトヴァーン・サボー。ハンガリー出身のサボーはこれまでに、『太陽の雫』（1999）『華麗なる恋の舞台で』（2014）などを手がけてきた。

脚本は、『つぐない』（2007）や『ファーザー』（2020）などを手がけたクリストファー・ハンプトンが担当。ハンプトンは、2006年に『灼熱』の舞台版も脚色している。

プロデューサーには、『太陽の雫』でファインズとサボー監督と、『イースタン・プロミス』（2007）でモーテセンとタッグを組んだロバート・ラントス。『手紙は憶えている』（2015）のアリ・ラントス、『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』（2022）のローラ・ランクツリーも参加。サボー監督は、ロバート・ラントスとファインズとのタッグを念頭に映画化を構想したという。

製作総指揮は、『ある画家の数奇な運命』（2018）のジャン・モイト、『白い沈黙』（2014）のアトム・エゴヤン、『JOIKA 美と狂気のバレリーナ』（2023）のティム・ハスラムらが務める。製作のEmbankment Filmsはカンヌ国際映画祭に先立ち、本作の販売を開始する予定だ。

サボー監督は、「クリストファー・ハンプトンから脚本を受け取って以来、ロバート・ラントスと私は、これまで手に取った中で最高の脚本を映画化できる日を待ち望んでいました。原作であるマーライの小説は、20世紀文学の中でも最も美しい作品の一つです。クリストファーは小説を完璧に脚色してくれました」とコメント。

モーテセンは、「イシュトヴァン・サボー監督のもと、クリストファー・ハンプトンによる、マーライ・シャーンドルの美しい小説の映画化作品でラルフ・ファインズと共演できたことは一生に一度の経験です。これ以上ないほど刺激的な挑戦は望めません」と述べている。

モーテセンは、『グリーンブック』（2019）をはじめ3度アカデミー賞主演男優賞にノミネートされた実力派。『ヒストリー・オブ・バイオレンス』（200５）などに主演し鬼才デヴィッド・クローネンバーグ作品の常連としても知られ、『ザ・ロード』（2012）や『約束の地』（2014）などで静かな存在感と人間味のある演技を見せ、幅広い役柄をこなす俳優として高く評価されている。なおモーテセンは、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』にアラゴルン役では。

映画『Embers（原題）』はハンガリーで撮影中。

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