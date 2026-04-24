持参したことすら忘れそうな小ささ。

いろんな道具が電動化している現代社会ですが、空気入れはいまだに足踏みポンプやデカい注射器型の手押し式が主流かと思います。自転車や浮き輪やエアマットなど、家庭で使う場面はたくさんあるのにね。

カメラのロールフィルムみたい

空気入れはアウトドアでも便利。NITECOREの「AP01」は、たった22gのつまんで持てるサイズで、荷物を減らしたいアウトドアや旅行でも存在感はほぼナシ。送風だけでなく吸気も行え、ひとつあると何かと重宝します。

小ささの秘密

長さ41mm×直径31mmと極小なのは、バッテリーがないから。USB-Cでモバイルバッテリーに繋いで使うので、このサイズが実現しています。モバ電は他のガジェットの充電に使うので、旅行やアウトドアでは必須。特にジャマにはなりませんよね。

Image: NITECORE

エアマットなら1分15秒

送風と吸気の空気圧は、最大2.8kPa。パワーは大人用の浮き輪なら22秒程度、エアマットなら75秒ほどで、ダブルサイズのエアベッドは大体7分で膨らみます。送風は火起こしにも良いですし、吸気なら浮き輪や衣類を詰めた圧縮袋の空気抜きで活躍しますね。

5種類のノズルが付属するので、ほとんどの浮き輪やマットに対応できます。でも自転車用がないのはチョイ残念。NITECOREは中国ですが、主な販売が車文化の欧米だからなのかも。

電池は別が良いかも

バッテリーは割り切ってモバ電を使い、最初から切り離したからこその小型化。

たとえばエレコムは専用のモバ電を軸に、付け替えて使う太陽光パネルやUSBランタンや、エアポンプなどを展開する｢NESTOUT」シリーズを作っています。これもほとんど同じコンセプトですね。マキタの電動工具も通じるものがあります。

モバ電ありきのモジュール式デバイスは、もっと作られて良いと思います。充電がうまくできないから丸ごと廃棄！ というありがちな理不尽ともオサラバできますからね。

Source: YouTube, NITECORE via NEW ATLAS