「take center stage」の意味は？ステージの中央にいるということは…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「注目の的となる／中心的な話題となる」でした！

「take center stage」は、ステージの中央にいるように、注目の的となることを表すフレーズです。

ちなみに「center stage」には「表舞台」という意味でも使われ、「political center stage」＝「政治の表舞台」や「social center stage」＝「社会の表舞台」のような言い方ができますよ。

「As a member of the drama club, I want to one day become a leading actor and take center stage.」

（演劇部の部員として、いつか主役になって注目を浴びたいです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。