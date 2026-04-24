吉田優利は４アンダーで３差４位発進「いい貯金ができた」 メジャー今季初戦で初Ｖ狙う
◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）
第１ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）は５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８をマークし、首位と３打差の４位と好発進した。
前半の３番と４番で連続バーディー。６番パー４唯一のボギーをたたいたが、９番パー３で取り返し、後半１５番、１６番で連続バーディーを決めた。フェアウェーキープ率率９２・３％と正確なティーショットを武器にスコアを伸ばした。
吉田は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「いい貯金ができたと思って、明日もしっかり頑張りたい」と語った。
◆吉田に聞く
―初日を振り返って。
「今週に入るまでにかなりいい練習を積めたかなと思ったので、その成果がうまく発揮された」
―スイングの感触は良かった。
「自分が今やってることとコースの相性はすごい良いと思うので、かなり自信を持って振れた回数は多かった」
―今年はコースが変わった。プレーした印象は。
「引き続き、この試合は距離が長いという感想は変わらない。かなりグリーンはアンジュレーション（起伏）が大きくて、少しミスすると砲台でになってすぐ落ちてしまう難しさがある」
―良かった点と課題は。
「良かった点はすごい難しいアプローチを１個パーセーブできたこと。明日に向けて、ビタっとバーディーチャンスがあったわけではないので、ショットでもう少しチャンスメイクできたらと思う」
―明日に向けて。
「まだまだ自分の状態は不安定なので、明日どうなるか分からないけど、いい貯金ができたと思って、明日もしっかり頑張りたい」