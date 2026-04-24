クリスチャン ルブタンの新作トートバッグ♡BETTINAが日本先行発売

ラグジュアリーな存在感で多くの女性を魅了するクリスチャン ルブタンから、最新トートバッグ「BETTINA（ベッティーナ）」が登場。なんと日本で世界先行発売される注目のコレクションです。タイムレスな美しさと現代的な洗練を兼ね備えたデザインは、日常を格上げしてくれる特別な存在。機能性と美しさを両立した新作バッグの魅力を、詳しくご紹介します♡

洗練を極めた美しいフォルム

「BETTINA」は、サイドにツイストを効かせたハンドルが描く優雅なラインと、柔らかさを感じる構築的フォルムが特徴のトートバッグ。

しなやかに重なるストラップが自然な立体感を生み出し、持つだけで洗練された印象に。

さらに、シグネチャーであるメタリックソールのロゴがさりげなく輝き、ミニマルなデザインの中にアクセントをプラス。

ソフトなカーフレザーを使用することで、身体にフィットするしなやかな質感を実現し、エフォートレスながらも上品なスタイルを演出します。

emmi×NYBGコラボ登場♡大人女性のための洗練ボタニカルウェア

選べるサイズ＆カラー展開

用途やスタイルに合わせて選べる3サイズ展開も魅力です。

BETTINA TOTE LARGE



価格：324,500円（税込）

サイズ：W36×H26×D30cm（カラー：ブラック）

BETTINA TOTE SMALL



価格：293,700円（税込）

サイズ：W30×H18×D25cm（カラー：ブラック、ブラウン、タイダイ）

BETTINA TOTE MINI



価格：255,200円（税込）

サイズ：W20×H18×D10cm（カラー：ブラック、ブラウン、タイダイ、グレープフルーツ）

ベーシックなカラーはもちろん、遊び心のあるタイダイや鮮やかなグレープフルーツカラーまで揃い、シーンや気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

機能性も兼ね備えた優秀バッグ

美しいだけでなく、実用性にも優れているのが「BETTINA」の魅力。軽量で持ちやすく、内側にはしっかりと収納できるポケットを備え、日常使いにもぴったりです。

仕事やお出かけ、旅行まで幅広く活躍し、スタイリングに自然と溶け込みながらも存在感を放つデザイン。どんなシーンでも頼れる、大人女性のためのトートバッグです。

毎日に寄り添うラグジュアリー

「BETTINA」は、シンプルながらも計算された美しさで、日常をワンランクアップさせてくれるトートバッグ。日本先行発売という特別感もあり、今だからこそ手に入れたいアイテムです。

上質な素材と洗練されたデザインで、長く愛用できる一品に♡自分へのご褒美や特別なギフトとしても、ぜひチェックしてみてください♪