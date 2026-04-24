＜夫、介護離職ってマジ？＞ヘルパーも施設も拒否！あまりにも無計画すぎる夫にイラッ【第2話まんが】
私（マドカ、40代後半）は夫（アキオ、50代前半）との二人暮らし。一人息子は昨年社会人となり、家を出ました。私の両親は遠方にいて、義母（スミレ、70代）はうちの近所で一人暮らしをしています。最近、義母が体調を崩すことが増えて、いよいよ介護が現実のものとなりそうです。私が「介護は実子で」と口酸っぱく言ってきた甲斐もあり、義母の世話は夫が一人で対応してくれています。しかし突然、夫が介護休職や介護離職の可能性があると言ってきたのです。
介護離職なんて絶対にやめた方がいいと思うのですが、夫は楽観的というか……仕事を辞めても「なんとかなる」と考えているようなのです。
私は、離職を安易に考えている夫を必死に止めました。
夫にいくつか解決策を提示したのですが、どれも却下。ヘルパーさんに来てもらえばと言うと「付きっきりで見てもらえない」、施設を考えればと言うと「施設はない」とピシャリ……。
夫は施設の話をすると途端に険悪になります。過去にも施設の話をしただけで不機嫌になったことが何度もありました。
夫は堂々とした様子で話します。私をあまり頼りにしていないのはありがたいのですが、私には夫が無計画だと感じました。
夫は義母の介護に強い決意を示し、最期まで自分で世話したいと語ります。そのためなら介護離職も考えていると言うのです。
私は夫に介護離職のリスクを訴え、介護認定や施設利用など現実的な選択肢を提案しますが、夫は施設の話を拒絶し、自分で義母を看取る意志を崩しません。私は夫に「介護は実子で」と伝え続け、実際に実父の介護や施設探しは夫を頼らずに対応してきました。
夫も私を頼らないでいてくれるのはありがたいのですが、夫が無計画なまま突然離職するのではという不安が大きくなっています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
介護離職なんて絶対にやめた方がいいと思うのですが、夫は楽観的というか……仕事を辞めても「なんとかなる」と考えているようなのです。
私は、離職を安易に考えている夫を必死に止めました。
夫にいくつか解決策を提示したのですが、どれも却下。ヘルパーさんに来てもらえばと言うと「付きっきりで見てもらえない」、施設を考えればと言うと「施設はない」とピシャリ……。
夫は施設の話をすると途端に険悪になります。過去にも施設の話をしただけで不機嫌になったことが何度もありました。
夫は堂々とした様子で話します。私をあまり頼りにしていないのはありがたいのですが、私には夫が無計画だと感じました。
夫は義母の介護に強い決意を示し、最期まで自分で世話したいと語ります。そのためなら介護離職も考えていると言うのです。
私は夫に介護離職のリスクを訴え、介護認定や施設利用など現実的な選択肢を提案しますが、夫は施設の話を拒絶し、自分で義母を看取る意志を崩しません。私は夫に「介護は実子で」と伝え続け、実際に実父の介護や施設探しは夫を頼らずに対応してきました。
夫も私を頼らないでいてくれるのはありがたいのですが、夫が無計画なまま突然離職するのではという不安が大きくなっています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと