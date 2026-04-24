佐藤健・本田翼・伊野尾慧・一ノ瀬美空ら出演 二宮和也＆オードリー若林MC「シークレットNGハウス Season2」ゲスト8人解禁
【モデルプレス＝2026/04/24】バラエティ番組「シークレットNGハウス」の待望の第2弾となる「シークレットNGハウス Season2」が、5月22日よりPrime Videoにて独占配信。前回に引き続き、嵐の二宮和也とオードリーの若林正恭がMCを務める。この度、プレーヤーゲストが一挙解禁となった。
【写真】佐藤健＆千鳥ノブ、仲良しぶらり旅
「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。さらにSeason2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにシーズン1からパワーアップ。今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。
また、とあるステージにはプレーヤーたちを苦しめるMCからの刺客である豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか。予測不能のゲームが繰り広げられる。二宮と若林は別室からモニタリングしながらを実況・解説、そして次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦も見どころだ。
まずは、日本のエンタメ界を代表するトップ俳優・佐藤健。「るろうに剣心」シリーズや、昨年配信されたAmazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」では、日本のみならず海外でも話題を呼び、幅広い層から圧倒的な支持を集めている。プライベートでも謎解きイベントに参加し、謎解きに挑戦するために海外を訪れるほどの謎解きマニアであり、「佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！」といった番組にも出演。彼の存在がゲームの空気をどう変えるのか。
続いて、俳優・モデル・バラエティと多方面で圧倒的存在感を放つ本田翼。主演作が次々と話題を呼び、SNS総フォロワー数は国内トップクラス。透明感と鋭い観察力を併せ持つ彼女が、NGの罠が張り巡らされた空間でどんな戦略を見せるのか。Season2最大の“ダークホース”となる可能性を秘めている。さらに、Hey! Say! JUMPのメンバーとして国民的な人気を誇り、俳優としても活躍する伊野尾慧が参戦。グループ内ではあざといキャラクターとして親しまれてきた彼だが、その立ち回りのうまさと観察力は心理戦でも武器になるのか。
バラエティ界からは、唯一無二の存在感で番組を盛り上げ続ける若槻千夏。瞬発力とトーク力は業界屈指で、NGを誘発する“仕掛け役”としても期待が高まる。お笑い芸人からは、唯一のシーズン1経験者で前回3位という結果に終わり、今回こそ賞金獲得を狙うオードリーの春日俊彰と、今回初参戦となる平成ノブシコブシの吉村崇が参加。芸人としての勘と経験値を武器に、Season2ではさらに攻めの姿勢を見せる。“芸人勢の逆襲”が見られるのか。
加えて、バラエティ・音楽・俳優業とマルチに活躍し続けるウエンツ瑛士が参戦。海外経験で磨かれたコミュニケーション力と瞬発力は、心理戦において武器となる。そしてTBS「THE TIME,」で曜日レギュラーを務めたこともあり、乃木坂46ではあざとかわいいキャラで、選抜常連の人気メンバーである一ノ瀬美空。天真爛漫なキャラクターの裏に隠された“勝負強さ”が、Season2のゲームをかき乱す存在になるかもしれない。ジャンルもキャリアも異なる8人が一堂に会し、“誰がNGを踏むのか、誰が仕掛けるのか”そのすべてが読めない極限の心理戦が幕を開ける。
今回、豪華ゲストの解禁と合わせてプレーヤービジュアルも解禁となった。公開されたプレーヤービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身に纏った出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8人が特徴的なビジュアルとなっている。今回はどのようにゲームに挑むのか。そして、優勝賞金を手にするものは誰なのか。（modelpress編集部）
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◆二宮和也＆若林正恭MC「シークレットNGハウス」
「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
また、とあるステージにはプレーヤーたちを苦しめるMCからの刺客である豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか。予測不能のゲームが繰り広げられる。二宮と若林は別室からモニタリングしながらを実況・解説、そして次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦も見どころだ。
◆佐藤健・本田翼ら「シークレットNGハウス Season2」出演
まずは、日本のエンタメ界を代表するトップ俳優・佐藤健。「るろうに剣心」シリーズや、昨年配信されたAmazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」では、日本のみならず海外でも話題を呼び、幅広い層から圧倒的な支持を集めている。プライベートでも謎解きイベントに参加し、謎解きに挑戦するために海外を訪れるほどの謎解きマニアであり、「佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！」といった番組にも出演。彼の存在がゲームの空気をどう変えるのか。
続いて、俳優・モデル・バラエティと多方面で圧倒的存在感を放つ本田翼。主演作が次々と話題を呼び、SNS総フォロワー数は国内トップクラス。透明感と鋭い観察力を併せ持つ彼女が、NGの罠が張り巡らされた空間でどんな戦略を見せるのか。Season2最大の“ダークホース”となる可能性を秘めている。さらに、Hey! Say! JUMPのメンバーとして国民的な人気を誇り、俳優としても活躍する伊野尾慧が参戦。グループ内ではあざといキャラクターとして親しまれてきた彼だが、その立ち回りのうまさと観察力は心理戦でも武器になるのか。
バラエティ界からは、唯一無二の存在感で番組を盛り上げ続ける若槻千夏。瞬発力とトーク力は業界屈指で、NGを誘発する“仕掛け役”としても期待が高まる。お笑い芸人からは、唯一のシーズン1経験者で前回3位という結果に終わり、今回こそ賞金獲得を狙うオードリーの春日俊彰と、今回初参戦となる平成ノブシコブシの吉村崇が参加。芸人としての勘と経験値を武器に、Season2ではさらに攻めの姿勢を見せる。“芸人勢の逆襲”が見られるのか。
加えて、バラエティ・音楽・俳優業とマルチに活躍し続けるウエンツ瑛士が参戦。海外経験で磨かれたコミュニケーション力と瞬発力は、心理戦において武器となる。そしてTBS「THE TIME,」で曜日レギュラーを務めたこともあり、乃木坂46ではあざとかわいいキャラで、選抜常連の人気メンバーである一ノ瀬美空。天真爛漫なキャラクターの裏に隠された“勝負強さ”が、Season2のゲームをかき乱す存在になるかもしれない。ジャンルもキャリアも異なる8人が一堂に会し、“誰がNGを踏むのか、誰が仕掛けるのか”そのすべてが読めない極限の心理戦が幕を開ける。
今回、豪華ゲストの解禁と合わせてプレーヤービジュアルも解禁となった。公開されたプレーヤービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身に纏った出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8人が特徴的なビジュアルとなっている。今回はどのようにゲームに挑むのか。そして、優勝賞金を手にするものは誰なのか。（modelpress編集部）
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