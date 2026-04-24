東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.71 高値159.84 安値159.30
160.47 ハイブレイク
160.16 抵抗2
159.93 抵抗1
159.62 ピボット
159.39 支持1
159.08 支持2
158.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1683 高値1.1717 安値1.1669
1.1758 ハイブレイク
1.1738 抵抗2
1.1710 抵抗1
1.1690 ピボット
1.1662 支持1
1.1642 支持2
1.1614 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3467 高値1.3518 安値1.3448
1.3577 ハイブレイク
1.3548 抵抗2
1.3507 抵抗1
1.3478 ピボット
1.3437 支持1
1.3408 支持2
1.3367 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7864 高値0.7874 安値0.7832
0.7923 ハイブレイク
0.7899 抵抗2
0.7881 抵抗1
0.7857 ピボット
0.7839 支持1
0.7815 支持2
0.7797 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.71 高値159.84 安値159.30
160.47 ハイブレイク
160.16 抵抗2
159.93 抵抗1
159.62 ピボット
159.39 支持1
159.08 支持2
158.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1683 高値1.1717 安値1.1669
1.1758 ハイブレイク
1.1738 抵抗2
1.1710 抵抗1
1.1690 ピボット
1.1662 支持1
1.1642 支持2
1.1614 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3467 高値1.3518 安値1.3448
1.3577 ハイブレイク
1.3548 抵抗2
1.3507 抵抗1
1.3478 ピボット
1.3437 支持1
1.3408 支持2
1.3367 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7864 高値0.7874 安値0.7832
0.7923 ハイブレイク
0.7899 抵抗2
0.7881 抵抗1
0.7857 ピボット
0.7839 支持1
0.7815 支持2
0.7797 ローブレイク