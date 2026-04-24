東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.71　高値159.84　安値159.30

160.47　ハイブレイク
160.16　抵抗2
159.93　抵抗1
159.62　ピボット
159.39　支持1
159.08　支持2
158.85　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1683　高値1.1717　安値1.1669

1.1758　ハイブレイク
1.1738　抵抗2
1.1710　抵抗1
1.1690　ピボット
1.1662　支持1
1.1642　支持2
1.1614　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3467　高値1.3518　安値1.3448

1.3577　ハイブレイク
1.3548　抵抗2
1.3507　抵抗1
1.3478　ピボット
1.3437　支持1
1.3408　支持2
1.3367　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7864　高値0.7874　安値0.7832

0.7923　ハイブレイク
0.7899　抵抗2
0.7881　抵抗1
0.7857　ピボット
0.7839　支持1
0.7815　支持2
0.7797　ローブレイク