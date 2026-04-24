「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）

阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、ＤｅＮＡ戦の雨天中止を受け、主力メンバーを即座に帰阪させた。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−雨で試合が中止。

「明日、練習ですから、１１時から。みんな戻って、明日の練習に備えるということです」

−監督は「８番・投手」という考え方は。

「どうでしょうね。考えはしますけど、それよりは自分たちがどうするか。まだ出航したばかりですから。追いかけ合いをするのはまだですね。いまは自チームの体制を。うまくは立っていると思うんですけど、十分に。それを安定させにいくのか、まださせないのか。バランスですよね」

−福島や嶋村がチームにいい影響を与えている。

「昔からことわざとかで“一足飛びにはいかない”という言葉がありますから。論より証拠というか、昔から残っていることわざに含まれてますよ。一気に突き抜けることはないし、それはスーパー新人。ドラフト１位のレベルなので。だからスカウトの方ってたくさんいる。まだ出たばっかりですからね」

−若手がベンチ入りの２６人に入ることで戦力でなく活力を与えている。

「みんな一生『もうここだ』と思っているから。選手はそう思わなきゃいけない。何回ももまれて、もまれますよ。全く出られない選手もいるわけですから。力があるから難しい。難しいよ、レギュラーになるまで」

−及川投手の状態。

「及川もそのうち戻してこないと。本当は、彼はここでパフォーマンスを出して是非を問われるべき選手。ただ、４月は難しい。深追いしたら大けがする。春はトミー・ジョン（手術）とかも多い。どの球団の選手に対しても同じ思い、慌てるなと。春は危ないんですよ」