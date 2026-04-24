「オレは命を懸けているんだ！」長嶋一茂が主張する“収録で欠かせない”こだわりのもの

4月24日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「目利き選手権」が開催される。

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長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、激ムズ目利き問題に挑むこの企画。

今回は、スタジオに3点の絨毯が登場し、その中から1200万円の価値がある本物のペルシャ絨毯を当てることに。

一茂は3枚の絨毯を一瞥しただけで「オレはもうわかったから！」と豪語。

何度も手触りを確認する良純、ちさ子を尻目に、「オレを誰だと思ってるのよ？」と自信満々に言い放つが…。はたして目利きは成功するのか？

さらに、“江戸切子”をテーマにしたクイズも。スタジオに登場した3つの江戸切子のグラスの中から、「江戸切子新作展」で大賞に輝いた気鋭の女性職人の作品はどれなのか見抜くことに。

ここでも一茂は「100万パーセントの確率で当てます！」「波動が圧倒的に違う」などと自らの選択に自信を見せるが…はたしてどんな結果になるのか？

また番組では、楽屋弁当の話題に。

一茂は、在阪の“あるテレビ局”では、楽屋から喫茶メニューを頼めるので楽しいと語る。また、収録には弁当が欠かせないと主張し、「弁当が出ない番組はイヤだ！ オレは弁当に命を懸けているんだ！」と、そのこだわりを明かすが…。

一方、良純は、石原プロモーションの撮影現場では、弁当について石原裕次郎さんが定めた決まりがあったと振り返る。