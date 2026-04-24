２４日の主なマーケットイベント ２４日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 英・小売売上高

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：三晃金<1972>，トーメンデバ<2737>，キッコマン<2801>，野村不ＨＤ<3231>，高度紙<3891>，モバファク<3912>，野村総研<4307>，中外薬<4519>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，ＪＦＥシステ<4832>，コニシ<4956>，日本高純度<4973>，東京製鉄<5423>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，ルネサス<6723>，航空電子<6807>，キーエンス<6861>，ファナック<6954>，ＫＯＡ<6999>，日車両<7102>，今村証券<7175>，ＳＨＯＥＩ<7839>，ＫＩＭＯＴＯ<7908>，キングジム<7962>，ジャフコＧ<8595>，野村ＨＤ<8604>，極東証券<8706>，エスコン<8892>，メタウォータ<9551>ほか

※東証スタンダード上場：梅乃宿酒造<559A>

※海外企業決算発表：プロクター・アンド・ギャンブルほか



出所：MINKABU PRESS