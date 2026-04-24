２４日の東京株式市場はリスク回避の流れが続き、日経平均株価は続落する公算が大きい。ただ、下値では押し目買いニーズも強く、売り一巡後は５万９０００円台を巡る攻防が意識されそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸはやや売りに押される展開だったが、仏ＣＡＣ４０は４日ぶりに切り返すなど売り飽き気分もみられる。原油価格の高止まりが警戒されているが半導体関連株の一角が強さを発揮し、投資家の不安心理を和らげており、欧州全体の株価動向を表すストックス・ヨーロッパ６００指数もわずかながら４日ぶりに上昇して引けた。米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数がいずれも反落、機関投資家がベンチマークとして重視するＳ＆Ｐ５００指数も反落した。中東情勢を巡る不透明感が拭えないなか買い手控えムードが漂い、幅広い銘柄に利益確定売り圧力が観測される。イランの政権内部が分裂状態にあり、米国との交渉が停滞しているとの見方もリスク回避の流れを助長、ダウは一時６００ドル以上下落する場面があった。個別ではＩＢＭ＜IBM＞が決算発表を受けて８％を超える急落となり、ソフトウェア関連株全般に売りが広がった。一方、半導体関連はインテル＜INTC＞を中心に高く、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）はついに１７連騰を記録した。インテルは引け後の決算発表がコンセンサスを上回る内容で、時間外で急騰しており、これはきょうの東京市場でも半導体セクターの買いの拠りどころとなり得る。もっとも東京市場は週末でポジションを高めにくいうえ、来週前半に日銀金融政策決定会合を控えていることから様子見ムードも強く、比較的狭いゾーンでの値動きに終始しそうだ。



２３日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１７９ドル７１セント安の４万９３１０ドル３２セントと反落。ナスダック総合株価指数は同２１９．０７ポイント安の２万４４３８．５０だった。



日程面では、きょうは３月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）、３月の企業向けサービス価格指数、３月の全国百貨店売上高など。海外では３月の英小売売上高、４月の独Ｉｆｏ企業景況感指数、４月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）など。



出所：MINKABU PRESS