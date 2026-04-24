Photo: ハル

新年度がスタートし、人と顔を合わせる機会も多い季節。身だしなみや清潔感により一層気をつけたいところ。

口臭エチケットのために、いつもポーチに入れて持ち歩いているのが、MISOKA（ミソカ）の「TRAVEL TOOTHBRUSH MISOKA FOR TO＆FRO」（1,650円 税込）。ガムと同じくらいのサイズですが、ガムを噛むより確実に口内を清潔にしてくれる、コンパクトな歯ブラシをご紹介します。

水だけでツルツルな歯に

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ブラシの毛先には、ナノサイズのマグネシウム、カルシウム、ナトリウムなどを表面にコーティングする「ナノミネラルコーティング技術」が施されています。おかげで、水につけて磨く「素磨き」だけで、歯がツルツルになるのが特徴。

Photo: ハル キャップに差し込んで使える

家ではいつも歯磨き粉を使っているのですが、清涼感で「キレイになったつもり」になり、テキトーに磨いてしまいがち。でも、素磨きだと磨き残しにちゃんと気付けて、いつもより丁寧に磨こうという意識が芽生えます。

このアイテムはトラベル用でブラシが小さめということもあり、1本1本を細かく磨きやすいです。

オフィスや旅行へ。楽に持ち運べる

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収納時は98mmと、普通の歯ブラシの半分ほどのコンパクトさ。普通の歯ブラシだと長くて場所を取っていたのが、格段に収納しやすくなりました。

さらに、この歯ブラシは水だけで使えるので、歯磨き粉を持ち歩かなくていいのも大きなメリット。ポーチの中身がシンプルになって、持ち物全体が軽くなる感覚があります。

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蓋をピチッと閉められるので、水滴が漏れ出すことがない点もお気に入り。使用後すぐ気兼ねなくポーチに放り込めます。

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さらに、乾かしたいときは、キャップのスリットに差し込んで立てておけるギミック付き。即席で歯ブラシスタンドができるナイスアイデア。

これなら、ランチの歯磨き後に職場のデスクの隅で乾かしておく、なんてこともできそうです。

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また、ケースには直径8mm程度の穴が設けてあり、カラビナなどを掛けてキーホルダーのように持ち歩きすることもできます。この使い方はキャンプに行くときなど便利そう。

個人的には、デンタルフロスのキーホルダーと一緒にぶら下げて「歯磨き完璧セット」を作っています。