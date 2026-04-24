名捕手・野口寿浩氏が説く「1ボール2ストライク」の活用法

投手有利なカウントで、捕手はどうリードすべきか。ヤクルト、日本ハム、阪神、横浜の4球団で21年間にわたり捕手として活躍した野口寿浩さんは、「カウント1-2」（1ボール2ストライク）という状況を「100％有利なカウント」と定義する。野村克也監督のもとでID野球を叩き込まれた野口さんは、この場面こそ焦らず、精神的な優位性を保ちながら「じっくりと使っていきたい」と、捕手としての心の持ちようを語る。

このカウントは、打者が精神的に追い込まれて苦しい局面である一方、バッテリーにとっては「いろいろと自在にできるカウント」だ。遊び球を使って打者を誘うことも、力勝負を挑むこともできる自由度がある。野口さんは、この状況で大切なのは「引き出しをいっぱい持ち、開けていくこと」だとし、決して窮屈になる必要はないと強調する。

一方で、バッテリーが最も避けなければならないのが、不用意な死球だ。特に配球を組み立てる上で、打者の懐を攻めるインコースへの捨て球には細心の注意が必要で、「そういうこと（死球）が起きがち」と野口さんは指摘する。自らピンチを招かないよう、意図的なボール球を当ててしまう事態は避けなければならないという。

また、カウント2-2にすることもリスクが伴う。ヒットエンドランなど「意外と作戦がある」からだ。相手ベンチの仕掛けを封じる意味でも、まだ作戦が限定される「1-2」のうちに決着をつける姿勢が重要となる。

1ボール2ストライクの状況では、変化球を狙った盗塁を除けば「相手チームの動きとしては、それ以外はまずない」と野口さん。純粋に打者との勝負に集中できる絶好の機会だからこそ、このカウントの中で勝負を完結させることが理想だ。有利な立場を最大限に生かし、攻めの姿勢を崩さずにアウトを取り切りたい。（First-Pitch編集部）